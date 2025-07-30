Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki orman yangınında 18,8 hektar alan zarar gördü

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyü ormanlık alanında çıkan yangında 18,8 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki orman yangınında 18,8 hektar alan zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyü ormanlık alanında çıkan yangında 18,8 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Temmuz Salı günü saat 12.49'da orman yangını ihbar edildiği, ilk müdahalenin 13.07'de gerçekleştirildiği belirtildi.

        Yangının kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Müdahale çalışmalarında 132 araç ve 600 personel görev yapmaktadır. Çalışmalarda 7 helikopter ile arazöz, su tankeri, iş makineleri ve diğer destek araçları dahil 125 kara aracı kullanılmıştır. AFAD ve orman gönüllüleri, akredite sivil toplum kuruluşları olmak üzere personelin 210'u gönüllülerden oluşmaktadır ve aktif olarak çalışmalara destek vermektedirler. Türk Kızılay, yangın söndürme ekiplerine 600 kişilik beslenme desteği sağlamıştır. Ayrıca psikososyal destek çalışmaları için 4 araç ve 20 personel hazır bekletilmektedir. Yangın sonucunda 18,8 hektar alan zarar görmüştür."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Çankırı'daki orman yangını kontrol altında (2)
        Çankırı'daki orman yangını kontrol altında (2)
        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Çankırı'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Çankırı'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Akbaş, istifa etti
        İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Akbaş, istifa etti
        Karga köyünde yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Karga köyünde yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Çankırı'dan Karabük'teki yangından etkilenen çiftçilere yem desteği
        Çankırı'dan Karabük'teki yangından etkilenen çiftçilere yem desteği