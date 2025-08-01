Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Kavurucu sıcaklarda 9 milyon yıllık fosillerin izini sürüyorlar

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde çalışan antropologlar, kavurucu sıcağa rağmen fosillerin izini sürmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:14 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavurucu sıcaklarda 9 milyon yıllık fosillerin izini sürüyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde çalışan antropologlar, kavurucu sıcağa rağmen fosillerin izini sürmeye devam ediyor.

        Çankırı-Yapraklı kara yolunun yanındaki lokalitede bu sezon kazı çalışmaları, temmuzun ilk haftasında 15 kişilik ekiple başladı.

        Alanda bugüne kadar atların ataları, fil türleri, zürafalar, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 380 numaralı (bütüne yakın), pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.

        Kavurucu sıcağa rağmen fosillerin izini süren kazı ekibi, kendi imkanlarıyla kurdukları tenteyle sıcaktan korunmaya çalışıyor.

        Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine, arazi çalışmalarına 7 Temmuz'da başladıklarını söyledi.

        Çalışmaların büyük titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Erol, "Geçen haftalarda 40 derece civarında, bu hafta yine çok yüksek derecelerde alanda çalışmalarımız devam ediyor. Üniversite birinci sınıftan başlayarak yüksek lisans, doktora öğrencileri, doktorasını bitiren hocalarımızla hep birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sabırla, itinayla, hiçbir şekilde gocunmadan, ince detaylarla, dişçi aletleriyle fosiller tek tek çıkarılıyor." dedi.

        Alanda günde ortalama 8,5 saat çalışma yaptıklarının altını çizen Erol, şunları kaydetti:

        "Öğlen 1 saat mola veriyoruz. Sonra hiç mola vermeden saat 5'e kadar kesintisiz çalışıyoruz. Çünkü o kadar zor ve zahmetli ki fosil çıkarmak, iğneyle kuyu kazıyoruz. Dişçi aletleri zaman zaman parçalanıyor ama küçük küçük kazmak durumundayız. Sert bir yerdeyiz, kil tabakaları artık taşlaşmış. Onları ıslatarak, yumuşatarak içinden fosilleri çıkarmaya çalışıyoruz. O nedenle çok zor, zahmetli ve yavaş ilerleyen bir çalışma."

        - Bol su içip şapka ve güneş kremleriyle sıcaktan korunmaya çalışıyorlar

        Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şevval Yüce ise 3 yıldır alanda kazı çalışmalarına katıldığını belirtti.

        Sıcaktan korunmak için çeşitli yollara başvurduklarını anlatan Yüce, şöyle konuştu:

        "Tenteler kurduğumuz için gölgenin altında çalışıyoruz. O bizi çok rahatlatıyor. Tabii rüzgarın esmesi de yine bizi rahatlatan unsur oluyor. Her zaman bu kadar kolay olmuyor. 41 dereceleri gördük bu sezon. O yüzden biraz zorlandığımız günler oluyor ama genelde iyi gidiyoruz. Şapkalarımızı takıyoruz, güneş altında kalmamaya çalışıyoruz, bol su tüketiyoruz, güneş kremimizi sürüyoruz, bu şekilde güneşten korunmaya çalışıyoruz."

        Kazı çalışmalarına 4 yıldır katılan Antropoloji Bölümü mezunu Zeynep Ülger de sıcak havaya rağmen Çankırı'nın geçmiş dönemlerini aydınlatmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Kazının belki de en büyük zorluğu, sıcak. Tentelerin altında kendimize gölge kurmaya çalışıyoruz. Tenteleri her gün kaldırıp sonra tekrar kuruyoruz. O aşama biraz yorucu oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!

        Benzer Haberler

        Çankırı'daki halk eğitimi merkezinde yaz dönemi kursları sürüyor
        Çankırı'daki halk eğitimi merkezinde yaz dönemi kursları sürüyor
        Dodurga'daki gençlere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi
        Dodurga'daki gençlere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi
        Çankırı'da otomobilin traktörün römorkuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 ki...
        Çankırı'da otomobilin traktörün römorkuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 ki...
        Çankırı'daki orman yangını kontrol altında (2)
        Çankırı'daki orman yangını kontrol altında (2)
        Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki orman yangınında 18,8 hektar alan zarar gö...
        Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki orman yangınında 18,8 hektar alan zarar gö...
        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, köy ziyaretlerini sürdürüyor