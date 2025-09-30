Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da Asfalt Plenti Tesisi ve Bitüm Depolama Havuzu'nun açılışı yapıldı

        Çankırı'da İl Özel İdaresi tarafından yapılan Asfalt Plenti Tesisi ve Bitüm Depolama Havuzu, törenle faaliyete geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:14 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:43
        Çankırı'da Asfalt Plenti Tesisi ve Bitüm Depolama Havuzu'nun açılışı yapıldı
        Çankırı'da İl Özel İdaresi tarafından yapılan Asfalt Plenti Tesisi ve Bitüm Depolama Havuzu, törenle faaliyete geçti.

        Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tesisin açılışı için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, buradaki konuşmasında, önemli bir günü yaşadıklarını, Çankırı'nın ilçelerine, köylerine, mahallelerine asfalt üreten bir fabrikanın açılışını yaptıklarını söyledi.

        Yakın zamanda Kurşunlu ilçesinde de bordür parke taşı üretim tesisinin açılışını yapacaklarını belirten Akbaşoğlu, "Burada hedefimiz taş ocağıyla, araç parkı ile parke taşı ve sıcak asfaltıyla nakliyesinin maliyetini düşürerek yapacağımız faaliyetlerle Çankırımızın 368 köyüne, bütün mahallelerine ve talep ettiği takdirde bütün ilçelerimize, belediyelerimize buradan katkı vermek, maliyeti daha düşük şekilde bütün Çankırımıza hizmet etmek." dedi.

        Çankırı Karatekin Üniversitesine bugüne kadar birçok bölüm kazandırdıklarının altını çizen Akbaşoğlu, 400 yataklı eğitim araştırma hastanesinin inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını, üniversiteye tıp fakültesini de kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Akbaşoğlu, Kurşunlu Kızlaryolu Barajı'nı bölgeye kazandırdıklarını, bunun Çankırı tarihinin en büyük kamu yatırımlarının başında geldiğini vurgulayarak, barajın su tutmasıyla Köpürlü köyünün su altında kalacağını, bu nedenle köyün taşınması için ihalenin yapıldığını anlattı.

        Temmuz ayında yaklaşık 5 milyar liraya Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da 150 bin dekar arazinin sulanması işinin ihalesinin de gerçekleştirildiğine işaret eden Akbaşoğlu, "Yaklaşık 300 bin insanımız bu tarlaların bereketiyle Türkiye ekonomisine, hanelerinin ekonomisine katkıda bulunacak. Üç vilayeti sulayan barajın ana gövdesini bitirdik. Yeniden yerleşimi yapıyoruz. Sulama ihalesi de gerçekleşti. Kurşunlu'dan Çorum Osmancık'a kadar, Kargı dahil olmak üzere bu alanlarda 150 bin dekar arazi sulanmış olacak." ifadelerini kullandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik de açılışı yapılan asfalt plenti tesisinin yanındaki bitüm depolama havuzunun Türkiye'deki il özel idarelerinin yaptıklarının en büyüğü olduğuna dikkati çekerek, "Tesis saatte 240 ton kapasiteye sahip. Geçmişte üretilen tesislerden yakıt olarak yaklaşık yüzde 50 daha tasarruflu. Uzun yıllar Çankırımıza Allah'ın izniyle hizmet edecek." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi, tesisin faaliyete geçmesi için butona basıldı.

        Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

