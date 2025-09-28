Çankırı'da 9 yaşındaki Poyraz Emir'in dikkati orman yangının önüne geçti

"Sizi bir kahramanla tanıştırmak istiyorum. Geçtiğimiz yaz Poyraz Emir'in dikkati ve ailesine haber vermesiyle birlikte olası büyük bir yangının önüne geçildi. Alkışlar Poyraz Emir'e.”

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Poyraz Emir’e teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık bir ay önce Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyündeki yayla evlerinin bahçesinde oynayan Poyraz Emir, ormanlık alandan duman çıktığını fark ederek durumu ailesine bildirdi.

