        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 9 yaşındaki Poyraz Emir'in dikkati orman yangının önüne geçti

        Çankırı'da 9 yaşındaki Poyraz Emir Belli, ormanlık alanda çıkan dumanları fark ederek yangının büyümesinin önüne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:37 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:37
        Çankırı'da 9 yaşındaki Poyraz Emir'in dikkati orman yangının önüne geçti
        Çankırı’da 9 yaşındaki Poyraz Emir Belli, ormanlık alanda çıkan dumanları fark ederek yangının büyümesinin önüne geçti.

        Yaklaşık bir ay önce Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyündeki yayla evlerinin bahçesinde oynayan Poyraz Emir, ormanlık alandan duman çıktığını fark ederek durumu ailesine bildirdi.

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Poyraz Emir’e teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Sizi bir kahramanla tanıştırmak istiyorum. Geçtiğimiz yaz Poyraz Emir'in dikkati ve ailesine haber vermesiyle birlikte olası büyük bir yangının önüne geçildi. Alkışlar Poyraz Emir'e.”

