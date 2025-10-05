Çankırı'nın Orta ilçesindeki OSB'de ilk fabrikaların temeli atıldı

Orta Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak ilk fabrikalar için temel atma töreni düzenlendi.

Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen programda konuşan Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, göreve geldiği günden itibaren organize sanayi bölgesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Altyapısı tamamlanmış, yatırımcıya hazır bir organize sanayi bölgesi olduğunu dile getiren Bezci, "Şu anda iki fabrikanın temelini atıyoruz, 26 fabrikanın projesi hazır. Önümüzdeki haftalarda 5 fabrikanın daha temeli açılacak. Bu geldiğimiz nokta Orta için tarihi bir dönüm noktasıdır. 2012 yılında başlayan bu mücadelenin meyvelerini bugün hep birlikte topluyoruz. Orta artık kabuğunu kırıyor, turizm ve hayvancılıkla da büyümeye devam edecek." dedi.

Bölgede kurulacak Çankırı Gazozu firması adına konuşan Mustafa Can da memleketine yatırım yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Bu toprakların çocuğu olarak bu topraklara hizmet etmek bizim için bir onur. Çankırı’nın makus kaderini değiştireceğiz. Çankırı’nın çamurundan seramik yapmayı hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.