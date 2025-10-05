Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'nın Orta ilçesindeki OSB'de ilk fabrikaların temeli atıldı

        Orta Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak ilk fabrikalar için temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:50 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:56
        
        Orta Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak ilk fabrikalar için temel atma töreni düzenlendi.

        Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen programda konuşan Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, göreve geldiği günden itibaren organize sanayi bölgesine büyük önem verdiklerini söyledi.

        Altyapısı tamamlanmış, yatırımcıya hazır bir organize sanayi bölgesi olduğunu dile getiren Bezci, "Şu anda iki fabrikanın temelini atıyoruz, 26 fabrikanın projesi hazır. Önümüzdeki haftalarda 5 fabrikanın daha temeli açılacak. Bu geldiğimiz nokta Orta için tarihi bir dönüm noktasıdır. 2012 yılında başlayan bu mücadelenin meyvelerini bugün hep birlikte topluyoruz. Orta artık kabuğunu kırıyor, turizm ve hayvancılıkla da büyümeye devam edecek." dedi.

        Bölgede kurulacak Çankırı Gazozu firması adına konuşan Mustafa Can da memleketine yatırım yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Bu toprakların çocuğu olarak bu topraklara hizmet etmek bizim için bir onur. Çankırı’nın makus kaderini değiştireceğiz. Çankırı’nın çamurundan seramik yapmayı hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

        Aypop Gıda adına konuşan Yunus Emre Aydın da yatırımlarının yalnızca üretime değil, aynı zamanda bölgenin geleceğine yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

        Bugün sadece bir fabrikanın değil, geleceğe dair büyük vizyonların temelini attıklarını dile getiren Aydın, "Amacımız teknolojiyi, inovasyonu ve sürdürülebilirliği merkeze alarak güvenilir gıda ürünleri üretmek. Bu tesis, çevreye duyarlı yapısıyla bölgeye istihdam sağlayacak ve ekonomik canlılık kazandıracaktır." dedi.

        MHP Çankırı İl Başkanı Mehmet Fatih Kaya da yapılan yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından dua edildi, kurban kesildi ve temele ilk beton döküldü.

        Törene, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Orta Kaymakam Vekili Saliha Karataş, ilçe kaymakamları, ilçe belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

