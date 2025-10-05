Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da, Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi

        Çankırı'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 18:36 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da, Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi.

        Çankırı Eğitime Destek Platformu tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen "Sumud'u Çankırı'dan Selamlıyoruz" programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Grup adına basın açıklaması okuyan Tuğrul Değirmenci, Gazze'nin onurlu direnişine ve direnişin son desteği Sumud vicdanına destek için bir araya geldiklerini söyledi.

        İsrail’in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine her geçen gün yenisini eklediğini belirten Değirmenci, "Kural tanımazlığı ile modern insan hakları sistemine başkaldıran İsrail’in uzun yıllardır Filistinlilere uyguladığı zulüm, 7 Ekim tarihinden itibaren soykırıma dönüşmüştür. Bizler şu anda yeryüzünün en büyük soykırımlarından birine şahitlik ediyoruz. Onurlu Gazze halkı aç bırakılıyor, bombalanıyor, sürgün ediliyor fakat pes etmiyor, direniyor. Karşısındaki zalim, bütün azgınlığıyla mazlum kardeşlerimizin nefesini kesmeye, sesini kısmaya çalışıyor. Katil Netanyahu ve hükümeti Gazze’yi tamamen haritadan silmek için topyekün bir saldırı başlatmıştır. Bu saldırılara Amerika da kibirle destek vermektedir. Katil İsrail, kibirli Amerika, yenileceksiniz ve tarihin çöplüğüne gömüleceksiniz." şeklinde konuştu.

        Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince uluslararası sularda düzenlenen saldırının, uluslararası hukukun ve insan vicdanının en ağır ihlallerinden biri olduğunu, masum sivillerin yaşamını doğrudan tehlikeye atan bir terör eylemi niteliği taşıdığını dile getiren Değirmenci, şöyle devam etti:

        "Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, zulme ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Uluslararası mekanizmalar ve kuruluşlar askeri, ekonomik ve diplomatik olarak büyük güçlere sahip devletler, olanları seyrediyor ve etkisiz kınama açıklamaları yapıyorlar. Oysa dünyadaki tüm vicdan sahipleri, İsrail’e somut ve etkili bir şekilde karşı durulmasını bekliyor. Çünkü İsrail, sadece güçten anlar. Herkes, Gazze’deki işgalin son bulması için mücadele etmeli, 'Bu zulümler yaşanırken ben yapmam gerekenleri yapıyor muyum?' diye kendine sormalıdır. Uluslararası kuruluşlar ve devletler, siyonist rejimi İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları daha fazla gecikmeden bir an önce atmalıdır."

        Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından dua edildi, İsrail aleyhinde sloganlar atıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da bahçelik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çankırı'da bahçelik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Anaokulu öğrencileri çevre bilincini yaşayarak öğreniyor
        Anaokulu öğrencileri çevre bilincini yaşayarak öğreniyor
        Samsun, Çankırı ve Çorum'da "Bilim Şenliği" düzenlendi
        Samsun, Çankırı ve Çorum'da "Bilim Şenliği" düzenlendi
        Çankırı'da Asfalt Plenti Tesisi ve Bitüm Depolama Havuzu'nun açılışı yapıld...
        Çankırı'da Asfalt Plenti Tesisi ve Bitüm Depolama Havuzu'nun açılışı yapıld...
        Turistik Karaelmas Ekspresi, Çankırı'ya geldi
        Turistik Karaelmas Ekspresi, Çankırı'ya geldi
        Çankırı'da 9 yaşındaki Poyraz Emir'in dikkati orman yangının önüne geçti
        Çankırı'da 9 yaşındaki Poyraz Emir'in dikkati orman yangının önüne geçti