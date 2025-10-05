Çankırı'da, Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi

Çankırı'da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi.

Çankırı Eğitime Destek Platformu tarafından Karatekin Parkı'nda düzenlenen "Sumud'u Çankırı'dan Selamlıyoruz" programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Grup adına basın açıklaması okuyan Tuğrul Değirmenci, Gazze'nin onurlu direnişine ve direnişin son desteği Sumud vicdanına destek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail’in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine her geçen gün yenisini eklediğini belirten Değirmenci, "Kural tanımazlığı ile modern insan hakları sistemine başkaldıran İsrail’in uzun yıllardır Filistinlilere uyguladığı zulüm, 7 Ekim tarihinden itibaren soykırıma dönüşmüştür. Bizler şu anda yeryüzünün en büyük soykırımlarından birine şahitlik ediyoruz. Onurlu Gazze halkı aç bırakılıyor, bombalanıyor, sürgün ediliyor fakat pes etmiyor, direniyor. Karşısındaki zalim, bütün azgınlığıyla mazlum kardeşlerimizin nefesini kesmeye, sesini kısmaya çalışıyor. Katil Netanyahu ve hükümeti Gazze’yi tamamen haritadan silmek için topyekün bir saldırı başlatmıştır. Bu saldırılara Amerika da kibirle destek vermektedir. Katil İsrail, kibirli Amerika, yenileceksiniz ve tarihin çöplüğüne gömüleceksiniz." şeklinde konuştu.

Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince uluslararası sularda düzenlenen saldırının, uluslararası hukukun ve insan vicdanının en ağır ihlallerinden biri olduğunu, masum sivillerin yaşamını doğrudan tehlikeye atan bir terör eylemi niteliği taşıdığını dile getiren Değirmenci, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, zulme ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor. Uluslararası mekanizmalar ve kuruluşlar askeri, ekonomik ve diplomatik olarak büyük güçlere sahip devletler, olanları seyrediyor ve etkisiz kınama açıklamaları yapıyorlar. Oysa dünyadaki tüm vicdan sahipleri, İsrail’e somut ve etkili bir şekilde karşı durulmasını bekliyor. Çünkü İsrail, sadece güçten anlar. Herkes, Gazze’deki işgalin son bulması için mücadele etmeli, 'Bu zulümler yaşanırken ben yapmam gerekenleri yapıyor muyum?' diye kendine sormalıdır. Uluslararası kuruluşlar ve devletler, siyonist rejimi İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları daha fazla gecikmeden bir an önce atmalıdır."