Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankırı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Memişoğlu, Çankırı Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Çankırı Belediyesini ziyaret etti.

Burada Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından karşılanan Memişoğlu, Belediye Başkanlığı Şeref Defteri'ni imzaladı, Esen'den kent hakkında bilgi aldı.

MHP İl Başkanlığı ziyaretinde İl Başkanı Fatih Kaya ile görüşen Memişoğlu, daha sonra Selçuklu dönemi eserlerinden Taş Mescit'i ziyaret etti, yapı hakkında yetkililerden bilgi edindi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş'ı da ziyaret eden Memişoğlu, burada Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Daha sonra Çankırı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulanan Bakan Memişoğlu, İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut ve Başhekim Yüksel Sayın'dan bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından kent meydanında Memişoğlu'nun katıldığı törenle, Çankırı Gönülden Gönüle İnsani Yardım Derneği öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda yardımları iki tırla Gazze'ye gönderildi.