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'Bizim de tuzumuz olsun' sloganıyla deprem bölgesine 10 ton yardım yola çıktı Deprem bölgesine ...

İHA

'Bizim de tuzumuz olsun' sloganıyla deprem bölgesine 10 ton yardım yola çıktı Deprem bölgesine Çankırı'da üretilen ürünler gönderildi

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında Çankırı Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan 10 ton gıda yardımı bölgeye gönderdi.
Çankırı Valiliği koordinesinde Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremden zarar gören vatandaşlara yardım amacıyla 10 ton gıda yardımı gönderildi. 530 koli halinde hazırlanan gıda yardım tırı deprem bölgesine uğurlandı. Uğurlamaya Vali Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Vali Yardımcıları Abdullah Aslaner, Şahin Bayhan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, daire müdürleri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Uğurlama öncesi Çankırı Müftü Yardımcısı Bayram Çelik tarafından dua okundu. Ardından yardım tırı deprem bölgesine uğurlandı.
Uğurlamadan sonra konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş, Elazığ ve Malatya’yı etkileyen depremden sonra ülke olarak kenetlendiklerini ve kardeşlik duygularının 7'den 70'e her ortamda gösterildiğini hatırlatarak “Bölgeye birçok yardım yapıldı. Oradaki temel ihtiyaç yıkılan yapıların onarılması ve rehabilite edilmesi olsa da depremde mağdur olan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının da karşılanması gerekiyor” dedi. Çankırı’dan da Türkiye’nin birçok ilinden de vatandaşlar ve kurumlar ellerinden gelen maddi, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerini Elazığ ve Malatya illerine gönderdiklerini ifade eden Vali Aktaş, “Yine bugün yaptığımız bu destek faaliyeti de İçişleri Bakanlığımızın yardım kampanyası çerçevesinde yapılmıştır. Yaptığımız destek kapsamında depreme maruz kalan illerimize özellikle gıda maddeleri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan paketlerimizi gönderiyoruz. Toplam 500 koli yardım gönderiyoruz. Bu gıda maddelerinin tümü ilimizde üretilen ürünlerden oluşmaktadır. İlimizin hayırsever ve iş adamları bu desteği sağlamamızda önemli yardımlarda bulundular. Allah depremzede vatandaşlarımızın yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.
Ürünlerin pek çoğu Çankırı'da yetiştiriliyor
Çankırı Valiliği koordinasyonuyla hazırlanan gıda kolileri temel ihtiyaçlardan oluşan 22 kalem ürün içeriyor. Afetzedelere gönderilen ürünlerin büyük bir kısmı da Çankırı’da üretiliyor. Başta Çankırı tuzu olmak üzere, Kızılırmak pirinci, Çerkeş'te üretilen sucuk, yine Çankırı’da üretilen makarna ve şehriyeler kolilerde yer alıyor. Kolilerin üretimi de Şabanözü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada yapıldı. Gıda desteğinin yanı sıra, Şabanözü OSB'de üretilen kışlık çoraplardan da 2 bin çift deprem bölgesine gönderildi.

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