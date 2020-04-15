Çankırı'da Hıcıp köyü de karantinada

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Hıcıp köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Korgun İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Korgun İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 14.04.2020 tarih ve 09 sayılı kararıyla İlçemize bağlı Hıcıp köyünde Covid19 pozitif dört vakanın tespit edilmesi nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.ve 72. maddeleri kapsamında 14 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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