Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu Kamyon sürücüsünün ehliyetine el konuldu

Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün cezası belli oldu. Sürücüye para cezasının yanı sıra ehliyetine el konuldu.
Çankırı Kızılırmak karayolunda seyir halindeki bir ambulans önünde ilerleyen kamyondan siren çalarak yol istedi. Bunun üzerine adeta yarışa giren kamyon sürücüsü dakikalarca ambulansa yol vermedi. Plakası belirlenen kamyon sürücüsüne 2 bin 963 lira idari para cezasının yanı sıra 2 ay ehliyetine el konuldu.
“Ehliyetine 2 ay el konuldu”
Olayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamyon sürücüsünün tespit edildiğini açıkladı. Vali Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili şahsa 2 bin 963 lira para cezası uygulanmış ve 2 ay ehliyetine el konulmuştur" açıklamasıyla paylaşımda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.