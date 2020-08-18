Vakalar arttı, 2 köy daha karantinada

Çankırı'da korona virüs tedbirleri kapsamında iki köy daha karantina altına alındı.

Dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çeşitli önemler alınmaya devam ediyor. Çankırı’nın Korgun İlçe Kaymakamlığınca yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı Bugay ve Çukurören köylerinde Covid19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27. ve 72. maddeleri gereğince 17 Ağustos 2020 tarih ve saat 21.00’den itibaren 14 gün karantinaya alınmasına; 14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.