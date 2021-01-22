Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

DHA

Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.
Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatili öncesinde yeterli kar seviyesine ulaşmasının ardından kapılarını açtı. Bölgeye gelen tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Kayak merkezi, 4 bin 500 metre yeşil, 2 bin 400 metre siyah pist, 900 metre yeşil-mavi pistlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Ilgaz Dağı Turizm İşletme Müdürü İlhan Dikmen, 20 Ocak itibariyle sezonun resmen açıldığını belirterek, "Bu sene kış sezonu geç geldi. 20 Ocak'ta ancak tesisleri açabildik. Bütün aktivitelerimizin açık olması, teknik personellerimizin yeterli olması buraya tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Kar önümüzdeki pazartesi gününden itibariyle inşallah yeniden yağacak. Hava durumu onu gösteriyor. Bizim burada bütün işimizin bağlılığı, karın yağması. Pistlerimiz açık,  otelimiz açık, kafeteryamız açık" dedi.
Çankırı'dan gelen kayaksever Hikmet Ulu da, "Kar istenen seviyede olmasa da yine de güzel. Sezon biraz geç açıldı; ancak yine de eğleniyoruz. Oğlumla birlikte geldim, onunla kayıyoruz. Yeteri seviyede kar var; ama daha iyi olabilir. Koronavirüs de etkili oldu; fakat burada bir yoğunluk yok. Kayak takımlarını kiraladık, kullanılan malzemelerin hepsi dezenfekte ediliyor" ifadesini kullandı. 
 DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Ilgaz Ramazan SARICI
2021-01-22 15:28:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da acil çağrılar tek merkezden yönetilecek İlk çağrı alındı, 55. Acil Çağrı Merkezi Çankırı'da açıldı
YEREL HABERLER Çankırı'da acil çağrılar tek merkezden ...
’Anadolu’nun yüce dağı’ Ilgaz beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde kar turizmcileri sevindirdi
YEREL HABERLER ’Anadolu’nun yüce dağı’ Ilgaz beyaza büründü, kar ...
Çankırı'da faturasız satış yapılan 8 akaryakıt istasyonuna soruşturma
YEREL HABERLER Çankırı'da faturasız satış yapılan 8 akaryakıt ...