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Canları pahasına son manevra!

İstanbul Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu kazada, askerlerin can kaybını önlemek için yaptığı fedakarlığı görgü tanıkları anlattı. Helikopterin düşmeden önce pilot tarafından son bir manevrayla boş araziye indirilmeye çalışıldığı görüldü.

26.11.2018 - 12:40 | Güncelleme:

Sarıgazi Mahalle Muhtarı Göker Göktaş kaza anını anlattı. Götaş, "Evlerin üstüne de düşebilirdi. Evlerin arasındaki boşluğa indirmeye çalıştı. Canları pahasına bunu yaptılar. Sık sık burada eğitim uçuşları oluyor. 2009'da da bu çevreye düşmüştü. Herhangi bir vatandaşın burnunun bile kanamamasını sağladılar. Allah rahmet eylesin. Bir şey söyleyemiyorum." dedi.

 

'KİMSEYE ZARAR VERMEMEK İÇİN...'

Olay yerinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da askerlerin çabalarına değinerek şu açıklamayı yaptı;

"Düzenli bir şekilde eğitim faaliyetleri sürüyor. Sabah 10.32'de kalkan helikopterimizde 2 subay, 2 astsubay, 1 uzaman çavuş arkadaşımız göreve başlamıştır. Kaza sonucunda 2 kahraman subayımız, 2 kahraman astsubayımız şehit olmuştur. 1 uzman çavuşumuzun ameliyatı sürüyor. Bilemediğimiz bir nedenden acil iniş yapmak durumuna girmişlerdir. Anlaşılıyor ki kimseye zarar vermemek için büyük çaba sevk etmişlerdir. Havaalanına yakın olmalarına rağmen ulaşmaları mümkün olmamıştır. Bu çerçevede şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sancaktepe'de helikopterin düşmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Müracaat savcısı ve otopsi savcısı ile birlikte olay yerine 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Bir Başsavcıvekili de olay yerinde... Savcılığın incelemelerin tamamlanmasının ardından açıklama yapması bekleniyor.

 

 

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