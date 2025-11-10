Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 10 KASIM: Altın haftaya yükselişle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılması, haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalara pozitif yansıyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın yeni haftaya yükselişle başladı. TSİ 15.45 itibarıyla altının ons fiyatı 4.079 dolardan işlem görürken, gram altın ise 5559 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 21:38 Güncelleme: 10.11.2025 - 21:38
        Altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. ABD’de hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılması fiyatlamalara pozitif yansıdı. Altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 4.055 doları test ederek son 2 haftanın zirvesini gördü. TSİ 15.45 sıralarında ise ons altın 4.079 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 10 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.558,4270

        Satış: 5.559,1880

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.078,29

        Satış: 4.079,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.893,4800

        Satış: 9.089,2700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.573,9300

        Satış: 36.245,9100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.217,00

        Satış: 37.477,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.728,00

        Satış: 18.174,86

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.567,16

        Satış: 36.238,56

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.835,06

        Satış: 38.799,33

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.146,40

        Satış: 4.237,05

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.207,77

        Satış: 5.441,17

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 92.698,00

        Satış: 93.475,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
