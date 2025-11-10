Altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. ABD’de hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılması fiyatlamalara pozitif yansıdı. Altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 4.055 doları test ederek son 2 haftanın zirvesini gördü. TSİ 15.45 sıralarında ise ons altın 4.079 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 10 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…