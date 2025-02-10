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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 ŞUBAT 2025: Altın fiyatları rekoru zorluyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekoru zorluyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 10 Şubat 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatmasıyla birlikte altın fiyatları uzun soluklu ralliye başladı. Hemen her gün rekor kıran altın bugün de yükselişle açıldı ve rekora yakın seviyelerde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 331 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 10.02.2025 - 07:38
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte hareketlendi. Ticaret savaşlarının başlaması, jeopolitik gelişmelerin yaşanması para piyasaları üzerinde etkili oldu. Değerli metal altın hemen her gün rekor kırmaya başladı. Dolar güç kazanırken ABD Merkez Bankası (Fed) faiz tarafında düşüşleri yavaşlattı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 875 liradan, gram altın 3 bin 331 liradan işlem görüyor. İşte 10 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3308 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3304 lira, en yüksek de 3330 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3331 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.331,5520

        Satış: 3.331,9220

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.875,2800

        Satış: 2.875,8500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.330,5700

        Satış: 5.447,9100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.322,0500

        Satış: 21.724,9300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.938,00

        Satış: 22.041,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.628,89

        Satış: 10.896,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.324,42

        Satış: 21.725,99

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.121,87

        Satış: 22.676,69

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.830,03

        Satış: 2.697,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.069,30

        Satış: 3.226,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 54.507,00

        Satış: 54.991,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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