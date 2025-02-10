Altın fiyatları rekoru zorluyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 10 Şubat 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatmasıyla birlikte altın fiyatları uzun soluklu ralliye başladı. Hemen her gün rekor kıran altın bugün de yükselişle açıldı ve rekora yakın seviyelerde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 331 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte hareketlendi. Ticaret savaşlarının başlaması, jeopolitik gelişmelerin yaşanması para piyasaları üzerinde etkili oldu. Değerli metal altın hemen her gün rekor kırmaya başladı. Dolar güç kazanırken ABD Merkez Bankası (Fed) faiz tarafında düşüşleri yavaşlattı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 875 liradan, gram altın 3 bin 331 liradan işlem görüyor. İşte 10 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3308 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3304 lira, en yüksek de 3330 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3331 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.331,5520
Satış: 3.331,9220
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.875,2800
Satış: 2.875,8500
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.330,5700
Satış: 5.447,9100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.322,0500
Satış: 21.724,9300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 21.938,00
Satış: 22.041,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.628,89
Satış: 10.896,32
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.324,42
Satış: 21.725,99
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.121,87
Satış: 22.676,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.830,03
Satış: 2.697,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.069,30
Satış: 3.226,96
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 54.507,00
Satış: 54.991,00