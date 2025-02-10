Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte hareketlendi. Ticaret savaşlarının başlaması, jeopolitik gelişmelerin yaşanması para piyasaları üzerinde etkili oldu. Değerli metal altın hemen her gün rekor kırmaya başladı. Dolar güç kazanırken ABD Merkez Bankası (Fed) faiz tarafında düşüşleri yavaşlattı. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 875 liradan, gram altın 3 bin 331 liradan işlem görüyor. İşte 10 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…