        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 KASIM 2025: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

        Altın piyasasındaki gelişmeler 12 Kasım 2025 Çarşamba günü de yakından izleniyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler, ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. Altın, haftanın ikinci işlem gününde kazançlarını genişleterek üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bu yükselişte, Aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz indirimi daha yapacağına dair beklentilerin artması ve ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair işaretler etkili oldu. Ons altın 4.147 dolara yükselerek 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte 12 Kasım 2025 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 00:44 Güncelleme: 12.11.2025 - 00:44
        1

        Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altında pozitif seyir gözlemleniyor. Değerli metal, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artması ve ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair işaretlerle yükselişe geçti. Kazançlarını genişleten altın, üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Haftanın üçüncü işlem gününde saat 15.25 itibarıyla ons altın 4.142 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.620,8560

        Satış: 5.621,6160

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.141,51

        Satış: 4.142,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.993,3700

        Satış: 9.191,3400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.973,4800

        Satış: 36.652,9400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.656,00

        Satış: 37.899,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.933,06

        Satış: 18.385,15

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.978,91

        Satış: 36.658,47

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.273,26

        Satış: 39.248,37

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.184,23

        Satış: 4.279,27

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.269,88

        Satış: 5.503,55

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.793,00

        Satış: 94.532,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
