Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları
Altın piyasasındaki gelişmeler 12 Kasım 2025 Çarşamba günü de yakından izleniyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler, ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. Altın, haftanın ikinci işlem gününde kazançlarını genişleterek üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bu yükselişte, Aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz indirimi daha yapacağına dair beklentilerin artması ve ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair işaretler etkili oldu. Ons altın 4.147 dolara yükselerek 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte 12 Kasım 2025 canlı altın fiyatları...
Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altında pozitif seyir gözlemleniyor. Değerli metal, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artması ve ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair işaretlerle yükselişe geçti. Kazançlarını genişleten altın, üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Haftanın üçüncü işlem gününde saat 15.25 itibarıyla ons altın 4.142 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.620,8560
Satış: 5.621,6160
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.141,51
Satış: 4.142,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.993,3700
Satış: 9.191,3400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.973,4800
Satış: 36.652,9400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.656,00
Satış: 37.899,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.933,06
Satış: 18.385,15
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.978,91
Satış: 36.658,47
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.273,26
Satış: 39.248,37
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.184,23
Satış: 4.279,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.269,88
Satış: 5.503,55
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.793,00
Satış: 94.532,00