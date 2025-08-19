Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor. Altın, haftanın ikinci gününe yükselişle başladı. Bugün saat 07.50 itibarıyla ons altın fiyatı 3 bin 327 TL, gram altın fiyatı ise 4 bin 386 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 19 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve düğün, nişan gibi özel günler için alım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün piyasalar temkinli bir açılış yaparken, bugün yani haftanın ikinci günü altın fiyatlarında dikkat çekici bir hareketlilik göze çarpıyor. Özellikle gram ve çeyrek altında yaşanan artış dikkat çekiyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 19 Ağustos 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.385,82
Satış: 4.386,33
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.326,82
Satış: 3.327,89
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.017,31
Satış: 7.171,65
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.069,24
Satış: 28.598,88
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.575,00
Satış: 28.780,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.990,76
Satış: 14.343,30
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.069,24
Satış: 28.598,88
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.089,43
Satış: 29.823,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.401,85
Satış: 3.371,60
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.998,51
Satış: 4.211,95
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.174,00
Satış: 71.840,00