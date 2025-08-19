Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve düğün, nişan gibi özel günler için alım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün piyasalar temkinli bir açılış yaparken, bugün yani haftanın ikinci günü altın fiyatlarında dikkat çekici bir hareketlilik göze çarpıyor. Özellikle gram ve çeyrek altında yaşanan artış dikkat çekiyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 19 Ağustos 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…