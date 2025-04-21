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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında tarihi rekor! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 21 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Altın fiyatları küresel belirsizlik ortamında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor. Alınan son verilere göre bugün gram altın fiyatı saat 07.45 itibarıyla 4.142 TL'den işlem görüyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 21 Nisan 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:36
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        1

        Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın rekor kırmayı sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlangıç yapan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "21 Nisan Pazartesi bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı bugün 4.142 TL'den işlem görüyor. İşte, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 4076 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4076 lira, en yüksek de 4159 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4142 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.141,9430

        Satış: 4.142,4710

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.326,85

        Satış: 3.326,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.627,6400

        Satış: 6.773,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.517,0000

        Satış: 27.017,5600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.261,00

        Satış: 27.426,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.217,80

        Satış: 13.550,85

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.518,48

        Satış: 27.018,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.289,92

        Satış: 27.979,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.288,65

        Satış: 3.234,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.814,55

        Satış: 4.011,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.733,00

        Satış: 68.617,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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