Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın rekor kırmayı sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününe pozitif başlangıç yapan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "21 Nisan Pazartesi bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı bugün 4.201 TL'den işlem görüyor. İşte, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…