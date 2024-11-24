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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 KASIM 2024: Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü!

        Canlı altın fiyatları 24 Kasım 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Haftanın son gününde altın fiyatları artış yönlü hareketine devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi?'' sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün 3.004 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Kasım 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 07:41 Güncelleme: 24.11.2024 - 07:41
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        1

        Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, bu hafta yükselişe geçti. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 3.004 TL’den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.854 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata altın, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve anlık Kapalıçarşı verileri ile 24 Kasım 2024 altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

        22 Kasım Cuma günü gram altın 2 bin 998 liradan işlem görürken 24 Kasım Pazar günü 3.004 liradan alıcı buluyor.

        Çeyrek altın ise 4 bin 797 liradan 4,807 liraya yükseldi.

        CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        3.004,96

        3.005,46

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.715,18

        2.717,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.807,94

        4.913,93

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        19.231,76

        19.595,61

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        20.405,00

        20.660,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.585,83

        9.827,86

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        19.231,76

        19.595,61

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        20.756,76

        21.277,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.697,94

        2.548,27

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.854,65

        3.008,63

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        50.698,00

        51.414,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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