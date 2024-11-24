Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü!
Canlı altın fiyatları 24 Kasım 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Haftanın son gününde altın fiyatları artış yönlü hareketine devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi?'' sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün 3.004 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Kasım 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış-satış rakamları…
Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, bu hafta yükselişe geçti. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 3.004 TL’den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.854 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata altın, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve anlık Kapalıçarşı verileri ile 24 Kasım 2024 altın fiyatları son durum…
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?
22 Kasım Cuma günü gram altın 2 bin 998 liradan işlem görürken 24 Kasım Pazar günü 3.004 liradan alıcı buluyor.
Çeyrek altın ise 4 bin 797 liradan 4,807 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
3.004,96
3.005,46
ALTIN/ONS FİYATI
2.715,18
2.717,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.807,94
4.913,93
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
19.231,76
19.595,61
TAM ALTIN FİYATI
20.405,00
20.660,00
YARIM ALTIN FİYATI
9.585,83
9.827,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
19.231,76
19.595,61
ATA ALTIN FİYATI
20.756,76
21.277,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.697,94
2.548,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.854,65
3.008,63
GREMSE ALTIN FİYATI
50.698,00
51.414,00