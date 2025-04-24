Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 24 Nisan Perşembe verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında gerileme başladı. ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklaması altını düşürdü. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 96 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 24 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 24 Nisan 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları tarihi zirvesinden gevşeme gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile olan ticaret savaşlarında tarife oranının anlaşmaya göre düşeceğini açıklamasıyla altın geriledi. Güncel verilere göre, ons altın 3 bin 289 liradan, çeyrek altın 6 bin 697 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 24 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 4099 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4051 lira, en yüksek de 4148 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4096 liradan alıcı buluyor.