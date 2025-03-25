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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 MART 2025: Altın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Altın, üç günlük düşüş serisinin ardından, piyasanın ABD Başkanı Donald Trump'ın son tarife tehditlerini değerlendirmesiyle yatay seyretti. Anlık verilere göre, ons altın 3 bin 18 liradan işlem görürken, gram altın 3 bin 684 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 07:31 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:40
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        1

        Altın fiyatları 25 Mart 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın son tarife tehditlerini değerlendirmesiyle yatay seyrediyor. ABD Başkanı’nın tarifeler konusundaki belirsiz ve dağınık açıklamaları piyasada kafa karışıklığı yaratırken, değerli metal küresel ticaret savaşları olasılığı ve Trump’ın jeopolitik düzeni altüst etmesi ihtimaliyle desteklenmeye devam ediyor. Altın, 2024’te yüzde 25’in üzerinde değer kazandıktan sonra, bu yıl güvenli liman talebiyle yüzde 15 yükseldi. İşte 25 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3677 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3672 lira, en yüksek de 3685 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3684 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.683,70

        Satış: 3.684,10

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.018,3600

        Satış: 3.018,8600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.897,3000

        Satış: 6.027,0700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.591,6900

        Satış: 24.036,3400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.146,00

        Satış: 24.280,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.750,68

        Satış: 12.046,92

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.575,65

        Satış: 24.020,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.570,35

        Satış: 25.192,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.020,05

        Satış: 2.920,87

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.378,20

        Satış: 3.553,17

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 59.990,00

        Satış: 60.575,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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