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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 ŞUBAT 2025: Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın bu haftaya yüzde 1 civarında düşüşle başladı. Güne 3230 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3206 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 03.02.2025 - 07:24
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        1

        Altın fiyatları 3 Şubat 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından Donald Trump yönetiminin Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi koyacağını açıklamasıyla birlikte altın prim yapmış rekor üstüne rekor kırmıştı. Altın yeni haftaya ise kar satışlarıyla başladı. Anlık verilere göre gram altın 3206 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3230 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3199 lira, en yüksek de 3238 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3206 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.206,4210

        Satış: 3.206,8480

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.774,8000

        Satış: 2.775,4000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.129,7000

        Satış: 5.242,8600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.523,1900

        Satış: 20.912,4400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.767,00

        Satış: 20.892,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.215,63

        Satış: 10.473,48

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.495,31

        Satış: 20.882,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 21.227,80

        Satış: 21.760,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.729,13

        Satış: 2.582,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.904,78

        Satış: 3.058,87

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 51.597,00

        Satış: 52.125,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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