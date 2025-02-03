Altın fiyatları 3 Şubat 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından Donald Trump yönetiminin Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi koyacağını açıklamasıyla birlikte altın prim yapmış rekor üstüne rekor kırmıştı. Altın yeni haftaya ise kar satışlarıyla başladı. Anlık verilere göre gram altın 3206 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı…