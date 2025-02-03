Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın bu haftaya yüzde 1 civarında düşüşle başladı. Güne 3230 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3206 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 3 Şubat 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından Donald Trump yönetiminin Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi koyacağını açıklamasıyla birlikte altın prim yapmış rekor üstüne rekor kırmıştı. Altın yeni haftaya ise kar satışlarıyla başladı. Anlık verilere göre gram altın 3206 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3230 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3199 lira, en yüksek de 3238 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3206 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.206,4210
Satış: 3.206,8480
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.774,8000
Satış: 2.775,4000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.129,7000
Satış: 5.242,8600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.523,1900
Satış: 20.912,4400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.767,00
Satış: 20.892,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.215,63
Satış: 10.473,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.495,31
Satış: 20.882,91
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.227,80
Satış: 21.760,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.729,13
Satış: 2.582,99
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.904,78
Satış: 3.058,87
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.597,00
Satış: 52.125,00