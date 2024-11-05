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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 5 Kasım 2024: Altın zirveden düştü! Bugün gram altın, çeyrek altın, bilezik ve tam altın ne kadar?

        Altın zirveden düştü! 5 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik ve 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle 2 bin 790,14 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı daha sonra tahvil faizlerindeki yükselişler ve kar satışlarının etkisiyle bu seviyeden gerileyerek haftayı yüzde 0,4 azalışla 2 bin 736,6 dolardan tamamladı. Analistler, Orta Doğu'da İsrail'in saldırıları ve yarın ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin altındaki risk iştahını koruduğunu belirtti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 5 Kasım 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 07:10 Güncelleme: 05.11.2024 - 07:10
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        1

        Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilen ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izleniyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 5 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN ZİRVEDEN DÜŞTÜ!

        4 Kasım Pazartesi günü 3 bin 27 lira olan gram altın 5 Kasım Salı günü 3 bin 19 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 844 lira iken, 4 bin 830 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.019,5340

        Satış: 3.020,0200

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.735,48

        Satış: 2.735,82

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.830,8400

        Satış: 4.937,2900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.321,3200

        Satış: 19.686,7000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.162,00

        Satış: 20.345,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.629,01

        Satış: 9.872,08

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 19.318,39

        Satış: 19.683,78

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.581,97

        Satış: 21.098,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.677,07

        Satış: 2.528,45

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.820,74

        Satış: 2.979,66

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