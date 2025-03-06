Altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta başında Kongre'de yaptığı açıklamalar sonrası altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, haftanın üçüncü iş gününde de yatay seyrediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 418 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 588 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mart 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...