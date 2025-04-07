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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 NİSAN 2025: Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 7 Nisan 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ons altın fiyatlarındaki gerileme devam ediyor. ABD ekonomisinin zorlanacağı, enflasyonun artış göstereceği, büyümenin yavaşlayacağı beklentisi altına olan talebi de sınırladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 7 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 07:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 19:30
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        1

        Altın fiyatları 7 Nisan 2025 alış - satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın rekor serilerine bir süreliğine ara verdi. Aşırı yükselişten kaynaklı kar satışları, ABD ekonomisine ilişkin durgunluk beklentisi ve küresel ekonomi için güçsüz seyir ihtimali altına olan talebi yavaşlattı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 7 NİSAN 2025

        Gram altın güne 3710 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3632 lira, en yüksek de 3734 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3683 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.683,8320

        Satış: 3.684,3090

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.029,58

        Satış: 3.030,67

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.888,92

        Satış: 6.019,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.576,5200

        Satış: 24.021,6900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.482,00

        Satış: 24.657,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.737,27

        Satış: 12.035,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.550,20

        Satış: 24.028,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.893,28

        Satış: 25.523,08

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.053,46

        Satış: 2.962,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.425,57

        Satış: 3.607,61

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 60.828,00

        Satış: 61.689,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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