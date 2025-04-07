Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 7 Nisan 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ons altın fiyatlarındaki gerileme devam ediyor. ABD ekonomisinin zorlanacağı, enflasyonun artış göstereceği, büyümenin yavaşlayacağı beklentisi altına olan talebi de sınırladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 7 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 7 Nisan 2025 alış - satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın rekor serilerine bir süreliğine ara verdi. Aşırı yükselişten kaynaklı kar satışları, ABD ekonomisine ilişkin durgunluk beklentisi ve küresel ekonomi için güçsüz seyir ihtimali altına olan talebi yavaşlattı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 7 NİSAN 2025
Gram altın güne 3710 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3632 lira, en yüksek de 3734 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3683 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.683,8320
Satış: 3.684,3090
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.029,58
Satış: 3.030,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.888,92
Satış: 6.019,77
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.576,5200
Satış: 24.021,6900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.482,00
Satış: 24.657,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.737,27
Satış: 12.035,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 23.550,20
Satış: 24.028,26
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.893,28
Satış: 25.523,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.053,46
Satış: 2.962,99
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.425,57
Satış: 3.607,61
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 60.828,00
Satış: 61.689,00