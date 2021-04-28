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İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor

CANLI | Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor.

"Türkiye tarihinin en büyük yönetim krizlerden birisini yaşıyor" diyen Akşener, "Öyle bir makam hırsına düştüler ki saraylara kapılıp paranın öylesine esiri oldular ki ne maneviyat, ne takva, ne ahlak kaldı. Bu çöküşün etkilerini her alanda yaşıyoruz. Bu yönetim krizinin faturasını milletçe ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı konuşmaya tepki gösteren Akşener şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ın 23 Nisan'da yaptığı vatan tarifi için önce 'Yanlış mı duydum' dedi. Türk devletini idare eden birisine vatan nedir anlatmak zorunda kaldığım için utanç duyuyorum. Baş müteahhit Sayın Erdoğan, vatanı kupon arazi zannediyor. Vatanı rant peşinde koşup arazileri parsellemek olarak görüyor. Allah ıslah etsin. Vatan sizin kupon araziniz değil, şehitlerimizin emanetidir. Yabancılara parsel parsel satabileceğiniz arsa değil, can verilmiş ebedi yurdumuzdur. Vatan 1453'te Sultan Mehmed Han'dır. Çanakkale'de ölüme koşan Mehmet'tir. 1923'te mührü vurulan Cumhuriyet'tir, Mustafa Kemal Atatürk'tür."

BİDEN'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren İYİ Parti lideri, "Posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş yerine Mr. Erdoğan gelmiş. 'Ey Biden sen kimsin be' çekmek yerine, 'Sayın Biden' demekle yetinmiş. Milletimiz için ar meselesi olan konunun, haziranda yapılacak görüşmenin bir maddesi olduğunu öğrenmiş olduk. Kürecik ve İncirlik üsleri için hamle bekliyorduk, güvenlik ve işbirliği projelerini masaya yatırmasını bekliyorduk. Sayın Erdoğan yemezler, Ermenistan bu yalanı 100 yıldır söylüyor. Konuyu sektirip işin içinden sıyrılmanın manası yok. 5 bin yıllık Türk devletini temsil ediyorsun. Korkma, cesaretini topla ve çık, iki laf et" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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