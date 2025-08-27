Habertürk
        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 27 Ağustos 2025 Çarşamba: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması 27 Ağustos 2025: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off turu rövanş maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, 0-0 rövanşında Benfica'ya konuk oluyor. Ülke puanı adına kritik bir haftaya girilirken, temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığı her galibiyet ve beraberlikle ülke puanına katkıda bulunuyor. "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 27 Ağustos 2025 Çarşamba UEFA ülke puanında son durum...

        Giriş: 27.08.2025 - 21:12 Güncelleme: 27.08.2025 - 21:12
        UEFA ülke sıralaması güncel durum... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu maçı kapsamında Benfica ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç sebebiyle, UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte detaylar...

        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.500 puan ile 9. sırada yer alıyor. Türkiye'yi Çekya 40.300 puanla 10. sıradan takip ediyor.

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        1- İngiltere 94,950

        2- İtalya 84,517

        3- İspanya 78,828

        4- Almanya 74,545

        5- Fransa 67,819

        6- Hollanda 61,616

        7- Portekiz 55,766

        8- Belçika 53,550

        9- TÜRKİYE 43,500

        10- Çekya 40,300

        Görseller: AA

