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Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım

Mutfağa giren Cansel Elçin, Kayseri mantısı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, "Al sana gizli yetenek!" dedi

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  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat, 2010'da 'Gönülçelen'de oynarken tanışmıştı. 2017’de aşk yaşamaya başlayan çift, 2020 yılında da nikah masasına oturmuştu.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    "KAYSERİ MANTISINDA İDDİALIYIM"

    Mutlu evlilikleri süren ikiliden Elçin, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mutfağa giren ünlü oyuncu, mantı yaptı. Cansel Elçin, o anları, "Al sana gizli yetenek! Kayseri mantısında iddialıyım" notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    "FRANSIZ DİYE EVLENDİM, NELER YAPIYOR!"

    Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Zeynep Tuğçe Bayat ise, "Fransız diye evlendim, neler yapıyor!" yorumunu yaptı.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    Gösteri dünyasının ünlü isimleri alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. 
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    CEYDA DÜVENCİ

    Ceyda Düvenci, mutfağa girdi. Turşu yapmak için kolları sıvayan Düvenci, o anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

    Mutfakta objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Balkonda yetiştirdiğim biberler hala bitmedi. Acı biberlerin bir kısmı ile müthiş acı pul biber yaptım, kalanına da hayatımın ilk turşusunu kurdum. Bakalım nasıl olacak?" dedi.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    YASEMİN ÖZİLHAN

    Evinde dostlarını ağırlayan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, misafirleri için mutfağa girdi. Özilhan, kendi elleriyle pizza yaptığı anları yayınlayarak, hünerlerini sergiledi. 
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    HANDE ERÇEL

    Kendisini sağlıklı yaşama ve spora adayan Hande Erçel, kendisine ara öğün hazırladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 27 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Işık hızıyla sete hazırlanıyorum" ifadelerini not düştü.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    BEREN SAAT - ESRA DEĞİRMENCİOĞLU

    Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu. Evde bir araya gelen ikili, birlikte yemek yaptı.

    Dermancıoğlu, mutfakta çekilen karelerini sosyal medya hesabından, "Bu gece meleğime makarna yaptım. Yıllardır yanında en iyi hissettiğim dostum; Beren'kom" notuyla takipçileriyle paylaştı.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ

    Dilan Çiçek Deniz, mutfak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Bol kot salopetini ti'ye alan Deniz, fotoğrafına, "Seneye de giyerim" sözlerini ekledi.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    BİRAN DAMLA YILMAZ

    Oyuncu Biran Damla Yılmaz, pizza yediği anları, "Karantinada pizza! En sevdiğim... Şaka bir yana moral ve motivasyona çok iyi geliyor" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    EBRU ŞANCI

    Ebru Şancı, oğlu Kürşad Fırat ile birlikte çekilen mutfak pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Şancı, esprili gönderisine, "Hamur açmak bu kadar zor olmamalı" notunu düştü.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    BURCU KARA 

    2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen oyuncu Burcu Kara, eşinin karantinada yemek yaptığını açıkladı.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    BURCU KARA - FIRAT PARLAK

    Mutfakla arasının nasıl olduğu sorusuna esprili bir yanıt veren Kara, "Fırat’tan sonra mutfağı bıraktım ben. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra sadece yardım için mutfağa giriyorum" dedi.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    GÖKSEL

    Göksel, mutfakta çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. "Anneciğim yine haklı çıktı" diyen Göksel, paylaşımına şu notu düştü:

    Annem, bana ev işlerini öğretirken bayağı direnirdim. 'Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki' diye tutturmuştum. O da ısrar ederdi, 'Bir gün ihtiyacın olabilir' diye.

    O gün geldi, çattı. Anneciğim yine haklı çıktı. Bu arada ben özenle yemek yapmanın ne kadar zevkli olduğunu keşfettim. Hele bir de sevdiklerin mutlu oluyorsa...
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    TÜLİN ŞAHİN

    Kızı Siena Leyla ile birlikte bol bol vakit geçiren model Tülin Şahin, mutfağa girdi. Ev yapımı dondurma tarifi için kolları sıvayan Şahin, sonucu takipçilerinin beğenisine sundu.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    NURGÜL YEŞİLÇAY

    Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeğeni ile evde akrobatik hareketlerle eğlenerek, yemek yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşilçay, gönderisine, "Teyze-yeğen hep böyle yemek yaparız" mesajını düştü.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    SAADET IŞIL AKSOY

    Oyuncu  Saadet Işıl Aksoy, yemek yaptığı anları yayınladı. Aksoy, gönderisine, "Bu aralar böyle" notunu düştü.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    ASLIHAN KARALAR

    2017 yılında Best Model Of The World yarışmasında birinci olan oyuncu Aslıhan Karalar da mutfağa girdi.

    Karalar, "Çanakkale'li olduğumuz için mutfağı severiz. Mantı açtım, dolma sardım. Ben genelde yemek yiyen değil, yemek yedirten oluyorum. Arkadaşlarıma bolca yemek yapıyorum" dedi.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    EMRE KARAYEL

    Oyuncu Emre Karayel, biber dolması yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    DEFNE SAMYELİ

    Eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli, karantina sürecinde helva yaptı.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    İPEK TANRIYAR

    Oyuncu İpek Tanrıyar, evde kendi tereyağını yaptı. Tanrıyar, gönderisine, "Tereyağı işine de girdim. 'O bileklerle nasıl yapacaksın?' diyenler de oldu ama sonuç harika oldu" notunu düştü.
  • Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

    TOLGA ÇEVİK

    Komedyen Tolga Çevik de yemek yaptığı anları, "Fasulye ve sırık" notuyla paylaştı.

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