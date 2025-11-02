Cardi B, 3 aydır saçını yıkamadığını itiraf etti

Cardi B, hijyenden uzak kaldığı itirafıyla hayranlarını şaşırttı. 34 yaşındaki rap şarkıcısı, Instagram'da yaptığı canlı yayında, saçını en son aylar önce yıkadığını açıklarken, saçında bir peruk vardı.

"Yaklaşık iki aydır saçımı yıkamadım" diyen ABD'li şarkıcı, "Aslında yalan söylüyorum, muhtemelen üç aydır" diye ekledi.

Ünlü şarkıcı, başını işaret ederek; "Muhtemelen bunun içinde her türlü hamamböceği yumurtası, sivrisinek yumurtası, her şey var" ifadesini kullandı.

Saçlarıyla ilgili planlarını paylaşan Cardi B; "Yarın gerçek saçımı şekillendireceğim için kafa derime yağ sürmem gerekiyor. Yıkayacağım ve çarşamba günü de öreceğim" dedi.

Daha önce de saçlarını sık yıkamadığını açıklayan ünlüler olmuştu. Jessica Simpson, saçlarını haftada bir; Jennifer Anniston, üç günde bir; Shailene Woodley, ayda bir; Kim Kardashian, beş günde bir yıkadığını söylemişti. Ashton Kutcher ise her gün duş alsa da saçlarını hiç yıkamadığını açıklamıştı.