Uber'in Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem'i 3.1 milyar dolara satın almasının ardından Careem'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

'UBER BÜNYESİNDE KENDİ İSMİMİZLE DEVAM EDECEĞİZ'

Şirketten yapılan açıklamada iki şirketin güçlerini birleştirdiği belirtilerek, "Careem, kendi markası ve hizmetleri ile Uber bünyesinde, bağımsız olarak çalışmaya devam edecektir. Careem, müşterilerinin sevdiği her şeyi, ismini, uygulamasını ve markasını elinde tutmaya devam edecek" denildi.

Uber ile güç birliği yapmanın bölgenin ulaşım altyapısını iyileştirme, mobilite hizmeti sunma, teslimat ve ödeme seçenekleri konusunda kabiliyetleri hızlandıracağının da kaydedildiği açıklamada, "Careem, Türkiye’de operasyonlarına şu an olduğu gibi regülasyona uygun şekilde tahditli ve tahsisli plakalı taksilerle devam edecek" ifadesi yer aldı.