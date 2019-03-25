Araç çağırma uygulaması Uber, Ortadoğulu rakibi Careem’i satın almak için kolları sıvadı. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Uber’i Careem’i bünyesine katmak için bu hafta imza atacak.

Haberde, Uber’in Careem’i almak için gözden çıkardığı tutarın ise 3.1 milyar dolar olduğunu belirtildi. Uber, bu tutarın 1.4 milyar dolarını nakit ve 1.7 milyar dolarını ise dönüştürülebilir tahvil karşılığında ödeyecek.

2012 yılında Dubai merkezli olarak kurulan Careem, şu anda 15 ülkede 120’yi aşkın şehirde faaliyet gösteriyor. Bir milyonun üzerinden sürücüye sahip olan Ortadoğulu araç çağırma girişiminin kayıtlı kullanıcı sayısı ise 30 milyonu geçmiş durumda.

İKİSİ DE TÜRKİYE'DE

Careem, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanısıra Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Sudan, Pakistan, Kuveyt, Mısır, Fas, Ürdün, Irak, Filistin ve Türkiye'de faal durumda. 2016 yılının sonunda Türkiye’de da faaliyetlerine başlayan Careem, İstanbul’un yanısıra Bursa ve Adana’da da hizmet veriyor.

2014 yılının ortasında Türkiye'ye gelen ve taksiciler ve yasal otoritelerle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Uber ise İstanbul faaliyet gösteriyor. Uber, 65 ülkede, 600'den fazla şehirde 3 milyonu aşkın sürücü ortağına sahip.

ABD’de halk arz için gelecek ay remi olarak düğmeye basması beklenen Uber’in, Careem’i satın alma girişimi, şirketin Ortadoğu’daki faaliyetlerini artırma planının yanısıra hem ABD’li rakibi Lyft’e hem de özellikle borsaya yönelik olarak yatırımcılara bir mesaj olarak da değerlendiriliyor.

Kurulduğu yıldan bu yana toplam 770 milyon doları aşkın yatırım alan Careem’in değerinin 2 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Halka arza hazırlanan Uber’in güncel değeri ise 120 milyar dolar olarak hesaplanıyor.