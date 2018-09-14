Carlisle United - Tranmere Rovers sahaya çıkıyor

İngiltere 2.Lig maçında Carlisle United ile Tranmere Rovers, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Carlisle United 13 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Tranmere Rovers 10 puanda ve 14. sırada. Carlisle United, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Tranmere Rovers, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 382 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Carlisle United kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Tranmere Rovers sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Carlisle United son hafta oynanan Portsmouth maçında 3-0 yenildi.

Tranmere Rovers, Stevenage karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Carlisle United, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Tranmere Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tranmere Rovers, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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