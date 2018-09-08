Carlstad United BK - Tegs maç önü

Carlstad United BK ve Tegs, 09 Eylül 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. 38 puanlı Carlstad United BK 3. sırada bulunuyor, Tegs 19 puana sahip ve 14. sırada. Carlstad United BK son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tegs, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 501 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Carlstad United BK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tegs sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Carlstad United BK son hafta oynanan IK Brage Borlange maçında 2-0 kazandı.

Tegs, IFK Lulea karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Carlstad United BK, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 18 gol yedi.

Tegs, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Tegs, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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