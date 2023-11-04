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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 15 hedef imha edildi - Güncel gündem haberleri

        MSB: Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 15 hedef imha edildi

        MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 15 hedefin imha edildiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 21:17 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:07
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        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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        MSB'den Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

        PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 4 Kasım 2023 saat 19.30’da hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edilmiştir.

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        İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

        Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

        Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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        #Irak hava harekatı
        #MSB
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