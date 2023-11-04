Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarında, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.

YANGIN RÜZGARLA BÜYÜDÜ

DHA ve AA'da yer alan habere göre Muğla'nın Yatağan ilçesi, Bencik Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve kara araçları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.