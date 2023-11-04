Fenerbahçe-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 19 maçı da kazanan Fenerbahçe, 11. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler 10 maçta 30 puan toplarken, Trabzonspor'un ise 16 puanı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

10' Onuachu

STAT: Ülker

HAKEM: Zorbay Küçük

VAR: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

Ligde 31 puanlı Galatasaray'ın 1 puan gerisinde maç eksiğiyle 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek haftayı yine lider tamamlamayı amaçlıyor.

Lige istediği gibi başlayamayan ve 8. hafta sonunda Nenad Bjelica ile yollarını ayırarak eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı göreve getiren Trabzonspor ise Kadıköy'de tarihi galibiyet peşinde. Rakibini son olarak 26 yıl önce deplasmanda mağlup eden bordo-mavililer, Kadıköy'deki galibiyet hasretine bu akşam son vermek istiyor. REKLAM MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

TRABZONSPOR'DA 2 İSİM YOK Trabzonspor'da ise 2 futbolcu Fenerbahçe karşısında takımı yalnız bırakacak. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez dev maçta forma giyemeyecek.

AVCI, KARTAL´A KARŞI ÜSTÜN Teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 27 kez karşılaşan Abdullah Avcı, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor´un başında sarı lacivertlilerle 4 kez karşılaşan Avcı, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü. Avcı, Fenerbahçe´yle Trabzon´da son oynadığı maçta Jorge Jesus yönetimindeki rakibini 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe´nin yeni dönemdeki hocası İsmail Kartal ile bugüne kadar 9 kez rakip olan Avcı, bu maçlardan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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