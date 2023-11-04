Trabzonspor'un Kadıköy'deki 26 yıllık hasreti sona erdi

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Bu teknik direktörlerin bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken bir kısmı ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi. Seriye nokta koymak Abdullah Avcı'ya nasip oldu.