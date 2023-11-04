Serdar Ali Çelikler yazdı: İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!

4 Şurada Paylaş!







Onauchu Samet'i de Jayden'ı da dağıttı. Böyle olması da son derece doğaldı. Oysa Onuacha'ya ilk topu aldırıp "Alsın dönsün, siz pozisyonunuzu koruyun, Visca ve Ömür'ün sızmalarına dikkat edin" dense daha doğru olurdu. Zaten ilk 45'de sadece 1 olumlu pas yapması da bunun göstergesi. Trabzon öne geçti morallendi. Tribünler gerildi. İsmail Kartal gerildi. Tadic, Mehmet Can'ın karşısında yok oldu. Ferdi yalnız kaldı. İsmail Fred'siz yalnız kaldı. İrfan müthiş oynasa da ilk kez bu kadar kötü günündeki Osayi ona eşlik edemedi. Dzeko yine kaliteli ve istekli olsa da tek başınaydı. Trabzon başka pozisyon bulamasa da rakibini kendi alanına yaklaştırmamaya gayret etti.

5 Şurada Paylaş!







Onuachu 2. golü de attı ama hakem iptal etti. Bence gol netti. Onuachu, Ismail'in formasını hafif çekse de İsmail kendini kolay bıraktı. Bu gol G.Saray lehine iptal edilse en başta Fenerliler kıyamet koparırdı. Skor 2-0 olsa maç biterdi. Szymanski için penaltı beklenen pozisyonda Rayyan'ın ayakları hareketin devamı olarak nitelendirilecektir. Tartışmalı pozisyon olarak kalır. F.Bahçe rakip ceza alanında 21 kez topla buluşmuşsa da sürekli orta yapıldığı için pozisyon üretilmedi.