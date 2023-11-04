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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Dilan Polat ile Engin Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!

        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!

        Dilan ve Engin Polat çiftinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 18´i adliyeye sevk edildi. 4 minibüsle sağlık kontrolüne gönderilen şüpheliler daha sonra savcılığa çıkarılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 08:32 Güncelleme: 04.11.2023 - 08:32
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        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        24 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

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        6 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

        4 minibüsle sağlık kontrolüne götürülen şüpheliler daha sonra adliyede savcılığa çıkarılacaklar.

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        #Dilan Polat
        #Son dakika haberler
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