CarrefourSA yeni restoran konseptine 10 milyon lira yatırdı

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Hipermarkatler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ve şef Vedat Başaran'ın katılımıyla düzenlenen açılış toplantısında, şirketin restoran yatırımları, gelecek hedefleri ve tüketicilerin yiyecek tercihlerine ilişkin bilgi verildi.

"Lezzet Arası" konsepti ile müşterilerin marketten aldıkları ürünü, mutfakta pişirtip, paket yaptırma ya da yerinde yeme gibi seçeneklerinin bulunduğuna dikkati çeken Kartallıoğlu, şu bilgileri verdi:

10 MİLYON LİRALIK YATIRIM

"Müşterilerimize bu şekilde bir yeme içme özgürlüğü getiriyoruz. Restoranlarımızı 7 hipermarket içinde 10 milyon liralık yatırımla oluşturduk. Müşterilerimiz, reyonlarımızdan alacağı herhangi bir et-balık-tavuk ürününü menüye bağlı kalmadan burada pişirtme özgürlüğüne sahip olacak, evde yemek pişirmekten daha hesaplı bir konsept.

Lezzet Arası ile amaçladığımız unsurlardan biri, Türkiye'de gıda güvenliğini, gıdaya bağlı kalite ve fiyat problemlerini de çözmek. Tüm hipermarket müşterilerimize çok önemli bir değer yarattığımıza inanıyoruz. Fransız ortağımız Carrefour Group'da konsepti yerinde inceledi ve çok olumlu buldu, bunu yurt dışındaki hipermarketlerimizde de denemek için çalışmaya başladı. Önümüzdeki dönemde bir yandan kendi mağazalarımızdaki yatırımlarımıza devam ederken, bir yandan bu konsepti bütün yurt dışı Carrefour'lara ihraç eder duruma geleceğiz."

Toplantı sonunda soruları yanıtlayan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bu alanda yeni yatırımlara devam edeceklerini belirterek, öncelikle büyük ölçekli hipermarketlere ağırlık verdiklerini, gelecekte hem orta ölçekli hipermarketlerde hem de süpermarketlerde bu konsepti konumlandırma çalışmasında olduklarını aktardı.

Mağazalardaki yenilenme süreçlerinin devam edeceğini dile getiren Kartallıoğlu, balık reyonundan sonra, kasap-manav reyonlarında da yenilenme ve değişim sürecinin devam edeceğini söyledi.

Kartallıoğlu, gıda güvenliği konusuna verdikleri önemden bahsederek, bu konuda öncü olmaya devam edeceklerini, kasap konusunda Türkiye'nin bir numaralı kasabı olma iddiaları olduğunu, 12-18 ay içinde yapma hedeflerinde olduğunu anlattı.

Kutay Kartallıoğlu, manav konusunda Türkiye'nin çözmesi gereken önemli sorunları olduğuna işaret ederek, bu anlamda da çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ENFLASYONLA SAVAŞ ÖNCELİK OLACAK





Carrefour ve Tesco'nun maliyetleri düşürmek ve tedarikçilerden daha iyi fiyat almak için küresel bir satın alma ortaklığı kurma konusunda anlaştığının anımsatılması üzerine Kutay Kartallıoğlu, "Türkiye'de bu gibi işbirlikleri olabilir ve olması da çok mantıklı. Türkiye'de de yakın dönemde tedarik konusunda satın alma anlaşmaları ya da ortaklıkları olacağını düşünüyorum. Biz de bu konuda öncü olmak isteriz ve arzu ederiz." ifadelerini kullandı.

Kartallıoğlu, bugün açıklanan enflasyon rakamları kapsamında perakende sektörünün geleceğine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gıda perakendesinde bir daralma öngörmüyoruz. Gıda perakendesi her zaman krizlere karşı defansif bir sektör ve özellikle bu dönemlerde hesaplı alışverişin önemi ortaya çıkıyor. Biz bileğimize güvendiğimiz için, daha çok müşteriye ulaşmanın yollarına bakıyoruz.

Bu sektör son 5 yılda manşet enflasyondan daha az fiyat artışı yaptı ürünlerinde. Gıda perakendesi enflasyonla savaşmanın en büyük silahlarından biri. Gerek rekabet, gerek organize gıda perakendecilerinin, tedarikçiler üzerinde oluşturduğu baskı, biz her zaman enflasyonu 2-3 puan daha aşağıya baskılayan bir işletmeyiz. Enflasyonla savaş bizim için öncelik olmaya devam edecek."

7 MAĞAZADA GÜNLÜK ORTALAMA 4 BİN 200 MÜŞTERİ

Hipermarkatler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ise Lezzet Arası restoranlarının 7 mağazada şu an günlük ortalama 4 bin 200 müşteriye, haftasonu da yaklaşık 7 bin kişiye uygun fiyata, kaliteli ve güvenilir yeme-içme imkanı sunduklarını bildirdi.

Lezzet Arası'nın bulunduğu mağazalarda, toplam müşteri trafiğinin yüzde 15'inin bu restoranlarda yemek yediğini belirten Arpacı, şu bilgileri verdi:

"Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu yüzde 20 seviyesine çekmek. Seçim özgürlüğünü sunuyoruz müşterimize, ister sulu yemek, ister ızgara, ister kahvaltı olsun, şu an ortalama 15 liraya müşterilerimiz karnını doyurabiliyor. Bunun yanı sıra, restoranlarımızda kadınların günlerini kutladığını, doğum günü organizasyonlarını yapmaya başladığını görüyoruz.

Ciroya baktığımızda şu an, restoranların yer aldığı marketlerin günlük cirolarının yüzde 4'ünü Lezzet Arası'ndan yapıyoruz, sene sonuna kadar bu payı yüzde 8'e çıkarmayı hedefliyoruz."

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