Çay taştı, araziler sular altında kaldı

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Yaklaşık bir buçuk saat süren aşırı yağış, akabinde de küçük dolu parçalarının ani bir şekilde erimesinden dolayı Devrekani Çayı yatağında, arazilerin bir kısmında sel olayı yaşandı. Laçin köyünde sel olayı ile karşı karşıya kaldık. 5 adet samanlıkta su baskını var. Çok şükür başka da bir zarar yok" dedi.