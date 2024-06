Cazın yaşayan efsanelerinden John Surman 80’inci yaşını CRR’de kutluyor

Caz müziğinin yaşayan efsanelerinden John Surman, 80’inci yaşını kutladığı albümü "Words Unspoken"in turnesi kapsamında, 12 Haziran Çarşamba akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek.

Saksafon, klarnet ve synthesizer virtüözü Surman’a CRR’deki konserinde, Rob Waring (vibrafon), Rob Luft (gitar) ve Thomas Strønen (davul) eşlik edecek.

Konserde, Surman'ın ECM etiketiyle piyasaya sürülen yeni albümü "Words Unspoken"dan parçalar seslendirilecek. On besten oluşan albüm, Surman’ın derin müzikal anlayışını ve çok yönlülüğünü yansıtıyor.

John Surman, 1970'lerin ortalarında The Trio isimli toplulukla adını duyurmaya başladı.

Her albümünde yeni soruların ve farklı seslerin peşinde koşan Surman, caz müziğinin sınırlarını genişleterek özgün müzikal dil oluşturdu.

Kariyeri boyunca birçok önemli müzisyenle çalışan Surman’ın Norveçli vokalist Karin Krog ile olan iş birliği, onun İskandinav folkloruna olan ilgisini yansıtan projelerden. Surman, Amerikalı davulcu Jack DeJohnette ile de uzun yıllar boyunca çeşitli projelerde yer aldı. "The Amazing Adventures of Simon Simon" (1981) ve "Invisible Nature" (2000) gibi albümler bu iş birliğinin örnekleri...

1979'da çıkardığı "Upon Reflection" albümü, Surman'ın ECM etiketiyle çıkardığı ilk solo albüm oldu.

KLASİK MÜZİK İLE CAZ ARASINDA

Surman, kariyerinin son dönemlerinde yaylı çalgılar ile doğaçlama müziği bir araya getiren projelere ilgi gösterdi. "The Spaces in Between" (2007) albümü klasik müzik ile cazı bir araya getiren bir çalışmadır. Albüm, Surman’ın müzikal dilinin genişliği ve zenginliğini kanıtlar nitelikte.

Kendi özgün sesini oluşturarak caz müziğine yeni boyutlar kazandıran ve her albümünde yeni maceralara atılan John Surman, 80. yaşını kutladığı albümü "Words Unspoken" turnesi kapsamında CRR’de vereceği konserin biletleri 50-100-165 ve 220 TL kategorilerinde satışta!