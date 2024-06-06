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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cazın yaşayan efsanelerinden John Surman 80’inci yaşını CRR’de kutluyor

        Cazın yaşayan efsanelerinden John Surman 80’inci yaşını CRR’de kutluyor

        Caz müziğinin yaşayan efsanelerinden John Surman, 12 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'na geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 00:29 Güncelleme: 06.06.2024 - 00:29
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        Cazın yaşayan efsanesi 80'inci yaşını CRR'de kutluyor
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        Caz müziğinin yaşayan efsanelerinden John Surman, 80’inci yaşını kutladığı albümü "Words Unspoken"in turnesi kapsamında, 12 Haziran Çarşamba akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek.

        Saksafon, klarnet ve synthesizer virtüözü Surman’a CRR’deki konserinde, Rob Waring (vibrafon), Rob Luft (gitar) ve Thomas Strønen (davul) eşlik edecek.

        Konserde, Surman'ın ECM etiketiyle piyasaya sürülen yeni albümü "Words Unspoken"dan parçalar seslendirilecek. On besten oluşan albüm, Surman’ın derin müzikal anlayışını ve çok yönlülüğünü yansıtıyor.

        AVRUPA CAZININ ÖNCÜSÜ

        1960'ların sonlarında kariyerine başlayan İngiliz multi-enstrümantalist John Surman, Avrupa caz sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı.

        1968 yılında çıkardığı ilk albümü "Vocalion"dan günümüze, 50 yılı aşkın kariyeri boyunca cazın en üretken ve yenilikçi isimlerinden biri oldu.

        Her albümünde yeni soruların ve farklı seslerin peşinde koşan Surman, caz müziğinin sınırlarını genişleterek özgün müzikal dil oluşturdu.

        John Surman, 1970'lerin ortalarında The Trio isimli toplulukla adını duyurmaya başladı.

        1976’da Amerikalı kontrbasçı Barre Phillips ile birlikte çalıştığı "Mountainscapes" albümünde yer alarak, ECM ile uzun soluklu iş birliğine başladı.

        1979'da çıkardığı "Upon Reflection" albümü, Surman'ın ECM etiketiyle çıkardığı ilk solo albüm oldu.

        Bu albümde saksafonların yanı sıra bas klarnet ve synthesizer da çalan Surman, İngiliz folklorundan ezgiler ve minimalist akorlar kullanarak çok yönlü müzisyen kimliğini ön plana çıkardı.

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        Kariyeri boyunca birçok önemli müzisyenle çalışan Surman’ın Norveçli vokalist Karin Krog ile olan iş birliği, onun İskandinav folkloruna olan ilgisini yansıtan projelerden. Surman, Amerikalı davulcu Jack DeJohnette ile de uzun yıllar boyunca çeşitli projelerde yer aldı. "The Amazing Adventures of Simon Simon" (1981) ve "Invisible Nature" (2000) gibi albümler bu iş birliğinin örnekleri...

        KLASİK MÜZİK İLE CAZ ARASINDA

        Surman, kariyerinin son dönemlerinde yaylı çalgılar ile doğaçlama müziği bir araya getiren projelere ilgi gösterdi. "The Spaces in Between" (2007) albümü klasik müzik ile cazı bir araya getiren bir çalışmadır. Albüm, Surman’ın müzikal dilinin genişliği ve zenginliğini kanıtlar nitelikte.

        Kendi özgün sesini oluşturarak caz müziğine yeni boyutlar kazandıran ve her albümünde yeni maceralara atılan John Surman, 80. yaşını kutladığı albümü "Words Unspoken" turnesi kapsamında CRR’de vereceği konserin biletleri 50-100-165 ve 220 TL kategorilerinde satışta!

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        #John Surman
        #Cazın yaşayan efsanesi
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