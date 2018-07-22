CD Everton - O Higgins maçı heyecanı

CD Everton ve O Higgins, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. 9 puanlı CD Everton 16. sırada bulunuyor, O Higgins 23 puana sahip ve 8. sırada. CD Everton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. O Higgins, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 467 kodlu maçı oynayanlar; CD Everton galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, O Higgins galibiyet oranı 2.60. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

CD Everton son haftadaki Huachipato müsabasında 1-2 kazandı.

O Higgins ise Deportes Iquique karşılaşmasında 0-1 kazandı.

CD Everton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. CD Everton, kendi sahasında 9 gol attı, 13 gol yedi.

O Higgins ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. O Higgins, 10 gol atarken 13 gol yedi.

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