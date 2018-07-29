Kültür mirası Pamukkale'nin en önemli merkezlerinden Hierapolis, ziyaretçilerine, birçok hastalığa şifa olduğu değerlendirilen antik termal havuzdaki tarihi sütunların arasında yüzme deneyimi yaşatıyor. Antik kent ayrıca, Hristiyanlığı yaymak için kente gelen İsa Peygamber'in 12 havarisinden biri Aziz Philippus'un anısına yapılan "Martyrion" ve Aziz Philippus'un mezarı gibi pek çok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve "kutsal şehir" anlamına gelen Hierapolis'te İtalyan arkeologlarca 1957 yılında başlayan kazılarda birçok önemli tarihi alan literatüre girdi ve ziyaretçilere açıldı.
Prof. Francesco D'Andria başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi, 2013'te antik dünyada "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak kabul edilen Plütonium'u (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale traverten havuzlarının oluşmasını sağlayan termal suların orijinal kaynaklarından birini buldu.
Gün yüzüne çıkarılan yapı, o dönem arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdı.
Antik coğrafyacı Strabon'un verdiği bilgiye göre, pagan inanışının hakim olduğu antik çağda Hierapolis'teki termal suların kaynağı olan mağaradan çıkan gaz, oraya yaklaşan canlıları öldürüyor. Bu nedenle mağara, mitolojide yer altı dünyasının hükümdarı Plüton'un cehenneminin giriş kapısı olarak kabul ediliyor.
Plütonyum adı verilen cehennem kapısı girişinde adak törenleri yapılıyor. Bu törenlerde kapıdan içeriye gönderilen boğaların mağaradaki gazın etkisiyle öldüğü için Plüton'a kurban edildiğine inanılıyor. Böylece kutsal sayılan termal suyun gücü antik kente gelen davetlilere gösterilmiş oluyor.
Araştırmaların ardından gizemi çözülen Cehennem Kapısı'nda restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi. Önemli bir kısmı ayağa kaldırılan yapı, aslına uygun yapılan Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykeli yerleştirildikten sonra gezi güzergahına dahil edilecek ve eylül ayında ziyarete açılacak.
Denizli Müze Müdürü Hasan Hüseyin Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hierapolis'in kutsallığını, Pamukkale'nin ünlü travertenlerini de oluşturan kalsiyum oksit içeren termal suyundan aldığına inanıldığını söyledi.
Hierapolis'in en özel yapılarından birininin, 2013 yılında bulunan "Cehennem Kapısı" olduğunu hatırlatan Baysal, "Antik dönemde burada kurban törenleri yapılıyor. Özellikle boğa kurban edildiği, eldeki kaynaklarda yer alıyor. Bu bir ritüel, kapıdan içeri gönderilen boğa bu gazdan etkilenerek ölüyor. Kente gelen özel davetlilere termal suyun gücünü gösterme açısında böyle bir tören düzenleniyor." diye konuştu.
Baysal, pagan inancı döneminde yapılan törenin, Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinden bir süre sonra daha devam ettiğini hatırlattı.
"Gizemi bilimsel olarak çözüldü"
Cehennem Kapısı'nın, Hristiyanlık iyice benimsendikten sonra paganlıktan gelen batıl inancın önüne geçilmek için tahrip edildiğini ve bir süre sonra da kentte meydana gelen depremlerden birinde yıkıldığını ifade eden Baysal, şu bilgileri verdi:
"Yapı bulunduktan sonra alan ziyaret kapatıldı ve kazılar başlandı. Restorasyon çalışmalarında sona gelindi ve inşallah eylülde ziyaretçilere açmış olacağız. Böylece Plütonyum, ziyaretçiler açısından ciddi bir görünüm arz edecek. Hem bilim dünyası ve hem de turizm açısından Pamukkale için ciddi bir gelişme olacak. Burası çok özel bir yer, traverteni, suyu ve tarihi ile dünyada başka örneği yok. Gizemi bilimsel olarak çözüldü. Buradan çıkan gaz, yerin derinliklerinden gelen ve bol miktarda kalsiyum barındıran suyun, basınç altında yüzeye çıkması sonucu suyun içindeki karbondioksidin uçmasıyla ortaya çıkıyor. Bu da soluyan canlıları zehirliyor. Hatta günümüzde özellikle kış aylarında zaman zaman buradan geçen kuşların bu gazdan etkilenerek öldüğü biliniyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.