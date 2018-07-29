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Hierapolis'in en özel yapılarından birininin, 2013 yılında bulunan "Cehennem Kapısı" olduğunu hatırlatan Baysal, "Antik dönemde burada kurban törenleri yapılıyor. Özellikle boğa kurban edildiği, eldeki kaynaklarda yer alıyor. Bu bir ritüel, kapıdan içeri gönderilen boğa bu gazdan etkilenerek ölüyor. Kente gelen özel davetlilere termal suyun gücünü gösterme açısında böyle bir tören düzenleniyor." diye konuştu.

Baysal, pagan inancı döneminde yapılan törenin, Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinden bir süre sonra daha devam ettiğini hatırlattı.