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Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

Kulağa tuhaf gelse de bu filmin çekimleri tam olarak 12 yıl sürdü. Öyle ki filmde karakterlerin gerçek zamanlı değişimlerine tanık oluyoruz. Bu da filmi diğer tüm filmlerden ayıran muhteşem bir özelliğe sahip olmasına neden oluyor. İşte çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

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  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    2014 yapımı "Bodyhood" filminin çekimleri tam 12 yıl sürdü. Evet yanlış duymadınız tam tamına koskaca 12 yıl! Bu süre ilginç gelse de bunun böyle olmasının nedeni teknik aksaklılklar ya da başka bir engel değil. Filmin yönetmeni tarafından bilinçli bir şekilde yapılmış olan film gerçek zamanlı olması özelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    Film boşanan bir çiftin ve onların Mason isimli çocuklarının hikayesini konu alıyor. 
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    Filmde çocuğun 5 Yaşından 18 yaşına kadar yaşadığı hayata ve değişime tanık oluyoruz. 
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    Filmin yönetmeni Richard Linklater, bu gelişimi farklı oyuncularla ekrana yansıtmak yerine ilginç bir yol izledi. 
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    12 yıllık süreci gerçekten 12 yıla yayarak perdeye taşıdı. 
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    Oyuncuların hiç değişmediği filmde izleyiciler, tüm oyuncuların gerçekten 12 yıllık değişimini izliyor. 
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    Başrol Ellar Coltrane 8 yaşındayken ilk sahnesini aldığı filmi 20 yaşında noktalıyor. 
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    Gerçek zamanlı bir film olma özelliği taşıyan Boyhood, Berlin Film Festivali'nde ödüle layık görüldü. 
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    FİLMİN KONUSU

    En son Before Midnight filmiyle izleyici karşısına çıkan Richard Linklater’ın senaryosunu yazıp yönettiği film, çıkış noktası olarak yakın zamanda boşanmış bir çiftin, Mason ve Olivia’nın hikayesine odaklanıyor. Sahip oldukları tek çocukları ise artık anne ve babasının bir arada yaşamadığı gerçeğine alışmak ve bu yabancı düzen içerisinde yaşamayı öğrenmek zorunda. Çocuğun 6 yaşında başlayan bu yeni tecrübesini 12 yıl boyunca sürecek olan bir büyüme evresine yayan yönetmen, bu süreç boyunca yaşananları beyaz perdeye aktarıyor.
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    En son Before Midnight filmiyle izleyici karşısına çıkan Richard Linklater’ın senaryosunu yazıp yönettiği film, çıkış noktası olarak yakın zamanda boşanmış bir çiftin, Mason ve Olivia’nın hikayesine odaklanıyor. 
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    Sahip oldukları tek çocukları ise artık anne ve babasının bir arada yaşamadığı gerçeğine alışmak ve bu yabancı düzen içerisinde yaşamayı öğrenmek zorunda. Çocuğun 6 yaşında başlayan bu yeni tecrübesini 12 yıl boyunca sürecek olan bir büyüme evresine yayan yönetmen, bu süreç boyunca yaşananları beyaz perdeye aktarıyor.
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    Richard Linklater her şeyden önce Before Sunset, Before Sunrise ve Before Midnight demek… Aynı hikayeyi zamana yayarak çekmeyi seven deneyimli yönetmen, bu defa daha önce denenmemiş bir çalışma ile karşımızda.
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    12 yıl boyunca aynı oyuncular ve aynı ekiple çekilen hikaye, bir çocuğun 12 yıllık hayatını ve büyürken yaşadıklarını seyirci ile belgesel tadında paylaşıyor. 
  • Çekimleri 12 yıl süren ödüllü film: Boyhood!

    Her geçen sahnede gözümüzün önünde büyüyen Ellar Coltrane, kariyerine çok derin bir giriş yaparken, pek sevdiğim oyuncular Patricia Arquette ve tabi ki Ethan Hawke’ın yaş almalarını seyretmek enteresan bir deneyim oluyor.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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