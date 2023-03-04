Star Wars/Yıldız Savaşları

Toplamda 9 seri olarak karşımıza çıkan Star Wars filminin ilki 1977 yılında yayımlandı. Yönetmenliğini George Lucas’ın yaptığı filmde Keira Knightley, Liam Neeson, Ewan Mcgragor ve Natalie Portman başrolleri paylaşıyor. Filmin konusu şu şekilde; Genç Luke Skywalker’ın içindeki gücü keşfedip galaksinin zalim imparatoruna başkaldırmasına henüz on yıllar vardır. Hatta Luke henüz doğmamıştır. Barış içindeki galakside Cumhuriyet hüküm sürmektedir.

Barışçıl bir gezegen olan Naboo, iyi yürekli genç Kraliçe Amidala tarafından yönetilmektedir. Gizli Sith Lordu ve onun şampiyonu Darth Maul’un maşası olan Ticaret Federasyonu, barışı sarsacak girişimler ve adil olmayan müzakere taktikleriyle Amidala’yı köşeye sıkıştırmaktadır. Jedi’lar giderek derinleşen komployu keşfederken 9 yaşındaki Anakin’le tanışırlar. Küçük çocuğun mekaniğe karşı müthiş bir yeteneği vardır. Jar Jar Binks isimli geveze ve kurbağa benzeri mahluğun da dostluğunu edinerek büyüyen uyumsuz grup, bir yandan Federasyonun robot ordularına karşı Amida’lanın yardımına koşarken öte yandan da Darth Maul’la yüzleşmek zorunda kalacaktır.