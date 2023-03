Hikayeleriyle hemcinslerine ilham veriyor! Kadın mücadelelerini anlatan muhteşem filmler

All About My Mother / Annem Hakkında Her Şey (1999) - IMDb: 7.9

Madrid’de yalnız bir anne olarak yaşayan Manuela, 17 yaşındaki oğlunu doğum gününde kaybeder. Oğlunun günlüğünü okuduktan sonra Madrid’e gidip oğlunun babasını aramaya başlar. Bu arayışta kendini kaptıracağı aşk ise keder ve hüzün dolu anlara sebep olur. Duygu yoğunluğu olan bir film arıyorsanız buldunuz bile!