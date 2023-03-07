Frida Kahlo

"Uçmak için kanatlarım varken, neden yürümek için ayaklara ihtiyacım olsun ki" diyen Frida’yı anlamaya çalışmak bir miktarda olsa onun acısını anlamaktır. Meksika’da 1907 yılında doğan Frida Kahlo, 47 yıllık kısa ömrüne dünya tarihinde izi silinmeyecek bir yer bırakmış ve hala onu sadece resim sanatının en önde gelen ismi değil, yaşamı ve güçlü kişiliğiyle dünyaya meydan okuyan bir kadın karakter olarak tanımlıyoruz. Frida, demek başkaldırıştır.

Çocukluğunda geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağı engelli kalan Frida, bununla baş etmeyi öğrenirken 18 yaşında, onu sonsuz acılarla yaşamak zorunda bırakan korkunç bir otobüs kazası geçirir. Bir daha anne olamayan, sağ bacağı kesilen ve 32 kez ameliyat olan Kahlo, ömrünün geri kalanında vücudunda dinmeyen acılarla yaşamak zorunda kalır. Kendini resim sanatına veren ve sık sık yatağının tavanında yer alan aynaya bakarak kendi oto portrelerini çizmeye başlayan Frida, "kendi gerçekliğimi çiziyorum" derken, resimleri korkusuz ve cesurcadır. Kocası Diego Rivera, Frida’nın sanatını "dayanıklılık ve gerçeğin, gerçekliğin, zulmün ve acıların kadınsı niteliklerini yücelten resimler" olarak tanımlamıştır.