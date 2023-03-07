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8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

1800’lü yıllardan bugüne kadar kadın haklarına ve özgürlüklerine dair farkındalığı artırmak adına Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyadaki tüm kadınlara ithaf edilmiştir. Bu özel gün kadınların emeklerini görmezden gelen ve onları baskılamaya ikinci plana atan zihniyete karşı direnişin simgesidir. Hayatları boyunca mücadele ederek tarihe adını yazdırmış, başarılarıyla tüm dünya kadınlarına ilham kaynağı olmuş kadınlar ise bu özel günde yad edilecek önemli kişiler arasında yer alıyor. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hasebiyle yad edeceğimiz dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

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  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak adıyla bilinen ve her yıl 8 Mart’ta tüm milletler tarafından kutlanan bu özel günde, dünya tarihine adını yazdırarak icraatlarıyla tüm dünyaya ilham olmuş başarılı kadınlar yeniden gündemimizde yer alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1857 yılında New York’ta 40 bin dokuma işçisinin daha iyi çalışma şartları talep etmek için başlattıkları grevin hazin bir şekilde sonlanmasının üzerine ilan edilmiştir. Bu özel günde, dünya ve Türk tarihinin başarılı kadınlarını sizler için derledik. İşte tüm dünyaya ilham veren başarılı kadınlar…
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    TARİHE ADINI YAZDIRMIŞ DÜNYAYA İLHAM VEREN BAŞARILI KADINLAR!

    Tarih boyunca birçok toplum tarafından kendisine biçilen rolleri yerine getirmekle zorunda bırakılan kadının, toplumsal yaşam içinde çalışma hayatına dahil olması zaman almıştır. Öncelikle bir kız evlat, sonra eş, ev hanımı ve en son da anne olarak belirlenmiş olan rollerini yerine getirmek için sarf etmiş olduğu çabanın yanı sıra kendisini geliştirebileceği yeni bir alan bulmakta oldukça zorlanmıştır. Fakat kadının üretimi, hayata olan katkısı göz ardı edilemeyecek kadar mücadeleci ve ısrarcıydı. Bu gidişata dur diyen ve kendisini önemli alanlarda ispatlamış ola kadınlar, dünya kadınlarına ilham olmaya devam ediyor. İşte o isimlerden bazıları:
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Indıra Gandhi

    Hindistan’ın ilk kadın başbakanı olarak bilinen ve göreve geldiğinde, ülkesinin içinde bulunduğu zor süreçlerle mücadele etmeyi başarmış ve Hindistan’ın dağılmasını önlemiştir. Indira Gandhi, başbakanlık görevini uzun bir süre sürdürmüştür. Oxford Üniversitesi’nden mezuniyetinin ardından babasının yanında siyaseti öğrenen Gandhi, babasıyla birlikte İngiliz sömürüsüne karşı mücadele verdi. Dış politikada göstermiş olduğu başarılar nedeniyle ikinci seçimlerde yeniden başbakan seçilen Gandhi, 31 Ekim 1984 tarihinde yanındaki iki Sih koruması tarafından evinin bahçesinde vurularak öldürülmüştür.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Kleopatra

    Tarihte bilinen en önemli isimlerden biri olan Kleopatra, "Bana karşı zafer kazandırtmayacağım" sözleriyle kadının gücüne örnek olan isimler arasında yerini almıştır. Şuan Yunanistan toprakları olarak bilinen bölgede dünyaya gelmiş olan Kelopatra, 18 yaşında Mısır Kraliçesi olarak yönetime geçmiştir. Roma İmparatoru Sezar ile birlikte olarak tüm dünyaya hakim olma hayalleri kuran Mısır Kraliçesi, 9 dil biliyordu. Sezar’ın ölümü üzerine hedefine ulaşamamış olan Kleopatra, 39 yaşında hayatını kaybetmiştir.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Frida Kahlo

    "Uçmak için kanatlarım varken, neden yürümek için ayaklara ihtiyacım olsun ki" diyen Frida’yı anlamaya çalışmak bir miktarda olsa onun acısını anlamaktır. Meksika’da 1907 yılında doğan Frida Kahlo, 47 yıllık kısa ömrüne dünya tarihinde izi silinmeyecek bir yer bırakmış ve hala onu sadece resim sanatının en önde gelen ismi değil, yaşamı ve güçlü kişiliğiyle dünyaya meydan okuyan bir kadın karakter olarak tanımlıyoruz. Frida, demek başkaldırıştır. 

    Çocukluğunda geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağı engelli kalan Frida, bununla baş etmeyi öğrenirken 18 yaşında, onu sonsuz acılarla yaşamak zorunda bırakan korkunç bir otobüs kazası geçirir. Bir daha anne olamayan, sağ bacağı kesilen ve 32 kez ameliyat olan Kahlo, ömrünün geri kalanında vücudunda dinmeyen acılarla yaşamak zorunda kalır. Kendini resim sanatına veren ve sık sık yatağının tavanında yer alan aynaya bakarak kendi oto portrelerini çizmeye başlayan Frida, "kendi gerçekliğimi çiziyorum" derken, resimleri korkusuz ve cesurcadır. Kocası Diego Rivera, Frida’nın sanatını "dayanıklılık ve gerçeğin, gerçekliğin, zulmün ve acıların kadınsı niteliklerini yücelten resimler" olarak tanımlamıştır. 
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Coco Chanel

    Fransız moda tasarımcısı ve Chanekl markasının kurucusu olan Coco Chanel, modaya yepyeni bir bakış açısı kazandıran önemli isimlerden biridir. Süslü şapkalar, kabarık etekler ve abartılı şıklıkta rahatlık sağlayan tasarımlarıyla dünya kadınlarına ilham olan Chanel, kendinden taviz vermemesi ve sağlam attığı adımlarla adından söz ettirmeyi başarmıştır.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Jane Austen

    8 Mart’ta kutlanan kadınlar günü, karşımıza dünyaya ilham veren kadınlardan bir diğerini çıkarıyor: İngiliz roman yazarı Jane Austen. 1775’te Hampshire’da doğan yazar, Oxford’da eğitimine devam etmiş ve kısacık ömrüne dünyanın en iyi romanlarından bazılarını sığdırmıştır. Öyle ki, bugün  romanları, neredeyse her 10 yılda bir sinemaya ya da televizyona uyarlanan ender yazarlardan biridir. 41 yaşında ölen Jane Austen’ın romanlarından bazıları şunlardır: Aşk ve Gurur, Mansfield Parkı, Emma, Sağduyu ve Duyarlılık, Northanger Manastırı, İkna, Lady Susan. 

    Bugün Jane Austen’in hastalanmadan önce 8 yılını geçirdiği Hampshire’daki evi müze olarak ziyaret edilebilirken, yazara ve ailesine ait birçok kişisel eşya ve el yazmalarını bulabilirsiniz. Hayattayken kitaplarını anonim olarak yayınlayan ve bu yüzden kimse tarafından tanınmayan Jane Austen’in romanları, ölümünden 200 yıl sonra bile her gün milyonlarca kitapsever tarafından okunuyor. 
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Dorothy Hodgkın

    Kolestrol, penisilin, B12 vitamini ve insülin moleküler yapılarının kaşifi olan Dorothy Hodgkin, aldığı Nobel Ödülü ile başarılarını uluslararası arenada kanıtlamıştır. Dünya kadınlarına ilham veren Hodgkin, 35 yıl süren çalışmalarının sonucunda insülin yapısını çözmeyi başarmış, Florence Nightingale’den sonra gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından ötürü 60 yılda bir kraliyet tarafından Başarı Ödülü’ne layık görülen ikinci kadın olmuştur.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Jeanne d'Arc

    Yüzyıl Savaşları boyunca İngiltere'ye karşı ülkesi Fransa'yı savunmuş, orduya manevi destekte bulunmuştu. VII. Charles'ın özel izniyle Fransa Ordusu'na katılıp İngilizlere karşı savaştı. Başarılı bir dizi savaştan sonra, yakalanıp engizisyon mahkemesinde yargılandı. Mahkeme sonucunda yakılarak öldürüldüğünde henüz 19 yaşındaydı. Daha sonra Fransa'nın Koruyucu Azizesi ilan edilen Jeanne d'Arc'n hayatı edebiyatta ve sinemada da işlendi.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Anne Frank

    Dünya Kadınlar Günü’nde, Nazi Almanyasının simge isimlerinden olan Anne Frank, küçücük yaşamına sevgi, korku ve umut gibi evrensel insan özelliklerinin en güçlü olanlarını sığdırmış ve yazdığı günlükle ölümünden 75 yıl sonra bile bize yansıtmayı başarmıştır. Anne Frank’in Günlüğü, kendisinin 15 yaşlarında ölümünden ve baba Otto Frank’in günlüğü yayınlatma kararı almasından sonra basılmış, günümüze kadar 70 dile çevrilmiş ve bugün dünyanın en çok okunan kitaplarından biri olmuştur. 

    "Her şeye rağmen insanların gerçekten iyi kalpli olduğuna inanıyorum" diyen, II. Dünya Savaşı’nın en dürüst, güçlü ve dokunaklı hesaplarından biri olan günlük, Almanya’da yaşayan bir Yahudi ailenin küçük kızları Anne Frank tarafından yazılmıştır. Aile savaş boyunca Anne’in "Arka Ev" olarak bahsettiği gizli bir ekte saklanırken Naziler tarafından bulunmalarıyla toplama kamplarına gönderilmiş ve sadece Anne’in babası hayatta kalmıştır.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Marıa Curıe

    Bilim üzerine gerçekleştirdiği çok sayıda önemli çalışmalarla dünya kadınlarına ilham olan Maria Curie, Kimya ve Fizik alanında Nobel Ödülü’ne layık görülen ilk kadın bilim insanı olarak tanınmaktadır. Uranyum üzerine gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla çığır açan Curie, radyoaktif bilimin de kurucusudur.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Florence Nightingale

    Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, hemşireliğin olumlu itibar sahibi olmasının da nedenidir. Gece gündüz demeden hasta baktığı için kendisine Lambalı Kadın da denirdi.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Helen Keller

    Bebeklik çağından itibaren kör, sağır ve dilsiz olan Helen Keller, engellere asla teslim olmayan bir kadındı. Beş lisan biliyor, bisiklet, kano ve yelkenli kullanabiliyor, satranç oynayabiliyordu. Pedagog, aktivist ve yazar olan Helen Keller, kendini engellilere yardımcı olmaya adayan çalışmalar yaptı.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Virginia Woolf

    Günümüzde birçok yazarın esin kaynağı olan Virginia Woolf, eserlerinde kadın hakları, sınıfsal farklılık, aşk, evlilik ve özgürlük temalarını esas alırdı. Doğduğu yıllarda kadınların ikinci planda kalması nedeniyle hiç okula gönderilmeyen Virginia Woolf, kendini geliştirip, feminizmin öncülerinden ve dünyanın en önemli yazarlarından biri oldu.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    ONLAR GURUR KAYNAĞIMIZ: DÜNYAYA İLHAM VEREN BAŞARILI TÜRK KADINLARI!

    Türk kadını savaşçı ruhu, merhameti ve becerileriyle dünya tarihinde önemli bir konuma sahip olmuştur. Toplumsal düzenin gelişme sürecinde zorlu mücadeleler vermiş olan Türk kadını, çok sayıda alanda sağlamış olduğu başarılarıyla, kadınlara ilham olmaya devam etmektedir. İşte dünya kadınlarına ilham veren başarılı Türk kadınları:
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Afife Jale

    Sahneye çıkmış olan ilk Türk kadın oyuncu olarak tanınan Afife Jale, ilk kez 1919 yılında sahneye çıkmış ve bu nedenle tutuklanmaya çalışılıştır. Bu girişimde kaçarak kurtulan Jale, oyunculuk tutkusundan vazgeçmeyerek Cumhuriyet’in ilanının ardından kadın oyunculara verilmiş olan destek sayesinde kadın oyuncuların önderliğini yapmıştır. Önde gelen tiyatro ödüllerine adını veren Afife Jale, mücadelesi, idealleri ve azmi ile Türk kadının daima ilham kaynağı olmuştur.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Betül Diker

    Türkiye'nin ilk kadın polisi olan Betül Diker, aynı zamanda ilk kadın okçu olarak da tarihe adını yazdırdı. 1937 yılında 19 Mayıs gösterilerinde yaptığı atışlarla Atatürk'ün dikkatini çekerek "Bu kız ile ilgilenin" talimatı verdiği biliniyor.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Halide Edip Adıvar

    1919 yılında İstanbul halkını ülke ilgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmalarla tanınan hatip Halide Edip Adıvar, Halide Onbaşı olarak da tanınır. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin en çok eser veren yazarlarından biridir. Eserlerinde kadınların eğitimi ve toplum içindeki konumlarına özellikle yer verir, kadın hakları savunuculuğu yapardı.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Kathrine Switzer

    ABD'li yazar ve maraton koşucusu Kathrine Switzer, Boston Maratonu'na katılan ilk kadın olarak tarihe ismini yazdırdı. 1973 yılındaki maratonda, koşması erkekler tarafından engellenmeye çalışılan fotoğrafıyla hafızalarda yer edindi.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Mihri Müşfik Hanım

    Çağdaş resim alanında Türkiye’de ilk kadın ressam olarak bilinen Mihri Müşfik Hanım, yaşadığı dönem göz önünde bulundurulduğunda bu unvana sahip olmayı başarmış ender kadınlardan biridir. Kız öğrencilerinin gittiği Güzel Sanatlar Akademisi’nin yöneticiliğini yapan Mihri Müşfik Hanım, çok sayıda kadın ressamın yetişmesine de öncülük etmiştir.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Nuriye Ulviye Mevlan Civelek

    Türkiye’de ilk feminist kadın dergisini çıkaran ve ilk kadın gazeteci olarak tanınan Nuriye ulviye Mevlan Civelek, zorlu geçen yaşamına rağmen, mücadelesinden ve azminden asla taviz vermemiş, alanında büyük başarılara imza atmıştır. Küçük yaşlarda evlendirilmiş olan ve kısa sürede de dul kalan Nuriye Ulviye Mevlan Civelek, ikinci evliliğini bir gazeteciyle gerçekleştirmiştir. Üçüncü evliliğinin ardından 20 yaşında ‘Kadınların Dünyası’ isimli kadın dergisini çıkarmıştır. Türkiye’de ilk kadın hakları savunucuları arasında yer alan Civelek, bütün dergi çalışanlarını ise kadınlardan oluşturmuştur.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Sabiha Gökçen

    Türkiye’nin ilk kadın pilotu olarak bilinen Sabiha Gökçen, Türk kadınının her türlü alanda başarılı olabileceğini kanıtlayan nadir isimlerden biridir. Askeri bir pilot olarak bilinen Gökçen, havacılık alanında elde etmiş olduğu başarıları nedeniyle ‘9 numaralı Murassa (İftihar) Madalyası’na layık görülmüştür. 1991 yılında Uluslararası Havacılık Federasyonu Altın Madalyası’nı almaya hak kazanmış olan Sabiha Gökçen, ABD’de düzenlenmekte olan Kartallar Toplantısı’nda dünya havacılık tarihine adını yazdırmış olan 20 havacı arasında bu ödülü alan ilk kadın olmuştur.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

    Selma Rıza Feraceli

    İlk Türk kadın gazeteci Selma Rıza Feraceli, 1897 yılında yazdığı Uhuvvet adlı roman ile de farklı bir konuma sahiptir. Romanı, kadın hakları konusuna yer veren öncü eserlerden biri olarak değerlendirilir. İstanbul'da Müslüman Osmanlı kadınları için okullar açılması için mücadele etti ve Türkiye'nin ilk yatılı kız lisesinin açılmasına öncü oldu.
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Adını tarihe yazdırmış dünyaya ilham veren güçlü kadınlar!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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