Çelik'ten Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız." paylaşımında bulundu.

Çelik şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.

Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor.

Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece “kes, kopyala, yapıştır” tarzıyla yapılan konuşmalar.

Sn Özgür Özel’in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."