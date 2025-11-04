Habertürk
Habertürk
        Çelik'ten Özel'in açıklamalarına tepki | Son dakika haberleri

        Çelik'ten Özel'in açıklamalarına tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi." paylaşımında bulundu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 15:22 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:22
        Çelik'ten Özel'in açıklamalarına tepki
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız." paylaşımında bulundu.

        Çelik şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.

        Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor.

        Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece “kes, kopyala, yapıştır” tarzıyla yapılan konuşmalar.

        Sn Özgür Özel’in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."

        #Son dakika haberler
